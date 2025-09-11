В Дію добавили выписку о несудимости с апостилем
Теперь выписка о несудимости с апостилем доступна в приложении Дія. Теперь можно заказать документ онлайн и получать без очередей и лишних расходов — «Укрпочтой» или самостоятельно в МВД в Киеве.
Об этом сообщила пресс-служба Дії.
Выписка о несудимости с апостилем требуется, если вы оформляете визу, подаете документы в иностранные учреждения или планируете работать за границей.
Как заказать выписку в Дії:
- Перейдите в раздел Сервисы — Справки и выписки — Выписка о несудимости.
- Выберите цель запроса, тип выписки и заполните данные о себе.
- Укажите, какую выписку хотите получить: цифровую или бумажную. Для бумажной выберите способ получения.
- Укажите контакты.
- Проверьте и подтвердите данные.
Если выбрали бумажную выписку — оплатите услугу в течение 24 часов. После этого Дія передаст заявление на обработку.
Кто может воспользоваться услугой?
Пользователи от 14 лет, авторизованные в Дії с подтвержденным РНУКНП и имеющие в приложении Дія паспорт или вид на жительство.
В настоящее время доставка выписки доступна только по Украине.
Поделиться новостью
Также по теме
В Дію добавили выписку о несудимости с апостилем
1,4 млн грн прибыли: в Закарпатье разоблачена схема продажи автомобилей якобы для ВСУ
Легализация крипты и электронные кошельки: что ждет Украину в 2026—2027 годах
Украина синхронизировала новые санкции против россии с Британией
НБУ отслеживает влияние выезда мужчин 18−22 лет на экономику и рынок труда
Сколько будет стоить евро в мире и Украине — мнение эксперта