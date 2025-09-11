0 800 307 555
ру
В Дію добавили выписку о несудимости с апостилем

21
Теперь выписка о несудимости с апостилем доступна в приложении Дія. Теперь можно заказать документ онлайн и получать без очередей и лишних расходов — «Укрпочтой» или самостоятельно в МВД в Киеве.
Об этом сообщила пресс-служба Дії.
Выписка о несудимости с апостилем требуется, если вы оформляете визу, подаете документы в иностранные учреждения или планируете работать за границей.
Как заказать выписку в Дії:
  1. Перейдите в раздел Сервисы — Справки и выписки — Выписка о несудимости.
  2. Выберите цель запроса, тип выписки и заполните данные о себе.
  3. Укажите, какую выписку хотите получить: цифровую или бумажную. Для бумажной выберите способ получения.
  4. Укажите контакты.
  5. Проверьте и подтвердите данные.
Если выбрали бумажную выписку — оплатите услугу в течение 24 часов. После этого Дія передаст заявление на обработку.
Кто может воспользоваться услугой?
Пользователи от 14 лет, авторизованные в Дії с подтвержденным РНУКНП и имеющие в приложении Дія паспорт или вид на жительство.
В настоящее время доставка выписки доступна только по Украине.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Дия
