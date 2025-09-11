В Дію добавили выписку о несудимости с апостилем Сегодня 17:19

Теперь выписка о несудимости с апостилем доступна в приложении Дія. Теперь можно заказать документ онлайн и получать без очередей и лишних расходов — «Укрпочтой» или самостоятельно в МВД в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба Дії.

Выписка о несудимости с апостилем требуется, если вы оформляете визу, подаете документы в иностранные учреждения или планируете работать за границей.

Как заказать выписку в Дії:

Перейдите в раздел Сервисы — Справки и выписки — Выписка о несудимости. Выберите цель запроса, тип выписки и заполните данные о себе. Укажите, какую выписку хотите получить: цифровую или бумажную. Для бумажной выберите способ получения. Укажите контакты. Проверьте и подтвердите данные.

Если выбрали бумажную выписку — оплатите услугу в течение 24 часов. После этого Дія передаст заявление на обработку.

Кто может воспользоваться услугой?

Пользователи от 14 лет, авторизованные в Дії с подтвержденным РНУКНП и имеющие в приложении Дія паспорт или вид на жительство.

В настоящее время доставка выписки доступна только по Украине.

