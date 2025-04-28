Подорожает в 12 раз: сколько будет стоить апостиль с мая — Finance.ua
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Подорожает в 12 раз: сколько будет стоить апостиль с мая

Личные финансы
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Подорожает в 12 раз: сколько будет стоить апостиль с мая
Подорожает в 12 раз: сколько будет стоить апостиль с мая
Начиная с мая 2025 года, плата за апостиль — спецштамп, подтверждающий действительность официального документа за границей, вырастет до 610 гривен.
Об этом сообщил депутат Верховной Рады Игорь Фрис со ссылкой на Минюст.
«Теперь стоимость вырастет: для физических лиц — до 610 гривен, для юридических лиц — до 1060 гривен. Это решение начнет действовать с 3 мая 2025 года», — рассказал Фрис.
По его словам, стоимость апостиля не изменялась с 2003 года и к этому времени составляла 51 гривну. Соответственно, тариф вырастет почти в 12 раз.
Апостиль — специальный штамп, которые удостоверяет подлинность подписей, статуса личностей, печатей. Подтверждение подписей и печатей на официальных документах апостилем делает эти документы действующими во всех странах-участницах Гаагской конвенции.
По материалам:
Економічна Правда
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