Технологии&Авто
2
Самые популярные авто-гибриды месяца
В августе автопарк Украины пополнили более 2,8 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV).
Об этом сообщает Укравтопром.
Это на 7% больше, чем в июле.
Доля новых автомобилей в этом количестве увеличилась на 4 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составила 56%.
В сегменте новых легковых автомобилей:
Лидером рынка гибридов остается TOYOTA RAV-4 (291 ед.)
Второй результат у TOYOTA Yaris Cross (146 ед.)
Третий по популярности — RENAULT Duster (116 ед.)
В августе украинский автопарк пополнили около 13,1 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 0,4% больше чем в июле 2025 года. Из этого количества новых авто — 2,2 тыс. (-3%), подержанных — 10,9 тыс. (+1%).

Справка Finance.ua:

  • По итогам января-июля 2025 года Toyota Corolla вышла на первое место в глобальном рейтинге, поднявшись на одну строчку, несмотря на падение продаж на 7,5%. Вторую позицию занял Toyota RAV4 (+0,1%), а на третье место поднялся Ford F-Series (+14,5%).
При пересечении границы на автомобиле, не забывайте о Зеленой карте — обязательный документ для поездок за границу на собственном авто. Это своего рода автогражданка, но для выезда за пределы страны.

Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
Авто
