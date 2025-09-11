Самые популярные авто-гибриды месяца Сегодня 19:00 — Технологии&Авто

В августе автопарк Украины пополнили более 2,8 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV).

Об этом сообщает Укравтопром

Это на 7% больше, чем в июле.

Доля новых автомобилей в этом количестве увеличилась на 4 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составила 56%.

В сегменте новых легковых автомобилей:

Лидером рынка гибридов остается TOYOTA RAV-4 (291 ед.)

Второй результат у TOYOTA Yaris Cross (146 ед.)

Третий по популярности — RENAULT Duster (116 ед.)

По итогам января-июля 2025 года Toyota Corolla вышла на первое место в глобальном рейтинге, поднявшись на одну строчку, несмотря на падение продаж на 7,5%. Вторую позицию занял Toyota RAV4 (+0,1%), а на третье место поднялся Ford F-Series (+14,5%).

