ТОП-10 самых популярных бензиновых автомобилей в Украине
В августе украинский автопарк пополнили около 13,1 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 0,4% больше, чем в июле 2025 года.
Об этом свидетельствуют данные Укравтопрома.
Из этого количества новых авто — 2,2 тыс. (-3%), подержанных — 10,9 тыс. (+1%).
Топ-5 моделей новых легковушек с бензиновыми двигателями:
- Hyundai Tucson — 228 ед.
- Mazda CX5 — 126 ед.
- Suzuki SX4 — 95 ед.
- Skoda Kodiaq — 90 ед.
- Skoda Karoq — 85 ед.
Читайте также
Топ-5 импортированных подержанных бензиновых авто:
- Volkswagen Golf — 680 ед.
- Volkswagen Tiguan — 607 ед.
- Nissan Rogue — 581 ед.
- Audi Q5 — 571 ед.
- Audi A4 — 364 ед.
Поделиться новостью
Также по теме
ТОП-10 самых популярных бензиновых автомобилей в Украине
Apple и Android: какими устройствами больше всего довольны пользователи
32% senior-разработчиков утверждают, что половина их кода написана с помощью ИИ — это вдвое больше, чем у джунов
Турецкий аналог Tesla: представлен новый электромобиль TOGG (фото)
Signal запускает зашифрованные резервные копии и впервые вводит платную подписку
Volvo показал конкурентов Porsche Taycan без заднего стекла (фото)