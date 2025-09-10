0 800 307 555
ру
ТОП-10 самых популярных бензиновых автомобилей в Украине

В августе украинский автопарк пополнили около 13,1 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 0,4% больше, чем в июле 2025 года.
Об этом свидетельствуют данные Укравтопрома.
Из этого количества новых авто — 2,2 тыс. (-3%), подержанных — 10,9 тыс. (+1%).
Топ-5 моделей новых легковушек с бензиновыми двигателями:
  1. Hyundai Tucson — 228 ед.
  2. Mazda CX5 — 126 ед.
  3. Suzuki SX4 — 95 ед.
  4. Skoda Kodiaq — 90 ед.
  5. Skoda Karoq — 85 ед.
Топ-5 импортированных подержанных бензиновых авто:
  1. Volkswagen Golf — 680 ед.
  2. Volkswagen Tiguan — 607 ед.
  3. Nissan Rogue — 581 ед.
  4. Audi Q5 — 571 ед.
  5. Audi A4 — 364 ед.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
