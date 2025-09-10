ТОП-10 самых популярных бензиновых автомобилей в Украине Сегодня 21:05 — Технологии&Авто

ТОП-10 самых популярных бензиновых автомобилей в Украине

В августе украинский автопарк пополнили около 13,1 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 0,4% больше, чем в июле 2025 года.

Об этом свидетельствуют данные Укравтопрома.

Из этого количества новых авто — 2,2 тыс. (-3%), подержанных — 10,9 тыс. (+1%).

Топ-5 моделей новых легковушек с бензиновыми двигателями:

Hyundai Tucson — 228 ед. Mazda CX5 — 126 ед. Suzuki SX4 — 95 ед. Skoda Kodiaq — 90 ед. Skoda Karoq — 85 ед.

Топ-5 импортированных подержанных бензиновых авто:

Volkswagen Golf — 680 ед. Volkswagen Tiguan — 607 ед. Nissan Rogue — 581 ед. Audi Q5 — 571 ед. Audi A4 — 364 ед.

