Apple и Android: какими устройствами больше всего довольны пользователи

Аналитики AnTuTu опубликовали рейтинг устройств Apple по уровню положительных отзывов пользователей. Неожиданно, но лидерами стали не новые модели, а проверенные временем iPhone и iPad.

Абсолютным лидером рейтинга среди всех устройств Apple стал iPad Air с процессором A14. Планшет поддерживает актуальные версии iPadOS и демонстрирует производительность, достаточную для повседневных задач.

Среди смартфонов первое место занял iPhone 12 mini с показателем одобрения 95,96%, а вторым стал iPhone SE 2 с результатом 95%. Известность этих моделей объясняется компактными размерами и сбалансированными характеристиками.

В топ-10 также попал iPhone 16, который благодаря дизайну, мощному процессору, 8 ГБ оперативной памяти и интеграции Apple Intelligence будет оставаться актуальным еще долго. Кроме того, среди фаворитов пользователей оказались iPhone 8 и iPhone 13 mini.

А что с Android

Что касается Android-смартфонов, которыми их владельцы остались наиболее довольны, то здесь первое место занял Huawei Mate 70 Pro+, дебютировавший осенью 2024 года. Уровень удовлетворенности пользователей этим устройством составил 98,43%.

На второй строчке расположился Huawei Mate 70 Pro Premium Edition, получивший 97,69% положительных оценок.

Третье место занял Xiaomi 15S Pro — экспериментальный флагман на фирменном кремниевом чипе, собравший 96,94% положительных отзывов.

