0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Apple и Android: какими устройствами больше всего довольны пользователи

Технологии&Авто
1
Apple и Android: какими устройствами больше всего довольны пользователи
Apple и Android: какими устройствами больше всего довольны пользователи
Аналитики AnTuTu опубликовали рейтинг устройств Apple по уровню положительных отзывов пользователей. Неожиданно, но лидерами стали не новые модели, а проверенные временем iPhone и iPad.
Абсолютным лидером рейтинга среди всех устройств Apple стал iPad Air с процессором A14. Планшет поддерживает актуальные версии iPadOS и демонстрирует производительность, достаточную для повседневных задач.
Среди смартфонов первое место занял iPhone 12 mini с показателем одобрения 95,96%, а вторым стал iPhone SE 2 с результатом 95%. Известность этих моделей объясняется компактными размерами и сбалансированными характеристиками.
Apple и Android: какими устройствами больше всего довольны пользователи
В топ-10 также попал iPhone 16, который благодаря дизайну, мощному процессору, 8 ГБ оперативной памяти и интеграции Apple Intelligence будет оставаться актуальным еще долго. Кроме того, среди фаворитов пользователей оказались iPhone 8 и iPhone 13 mini.

А что с Android

Что касается Android-смартфонов, которыми их владельцы остались наиболее довольны, то здесь первое место занял Huawei Mate 70 Pro+, дебютировавший осенью 2024 года. Уровень удовлетворенности пользователей этим устройством составил 98,43%.
Apple и Android: какими устройствами больше всего довольны пользователи
На второй строчке расположился Huawei Mate 70 Pro Premium Edition, получивший 97,69% положительных оценок.
Третье место занял Xiaomi 15S Pro — экспериментальный флагман на фирменном кремниевом чипе, собравший 96,94% положительных отзывов.
По материалам:
ТоНеТо
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems