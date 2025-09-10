32% senior-разработчиков утверждают, что половина их кода написана с помощью ИИ — это вдвое больше, чем у джунов 10.09.2025, 01:33 — Технологии&Авто

Результаты нового опроса показали, что опытные разработчики чаще используют ИИ для написания кода, хотя и тратят потом дополнительное время на исправление. Младшие разработчики проявляют большую осторожность относительно ИИ-инструментов для кодирования.

Ведущая американская технологическая компания Fastly, специализирующаяся на решениях в области облачных вычислений, опросила 791 разработчика, пишет TechSpot.

32% опрашиваемых ІТ-специалистов с более чем 10 лет опыта сообщили, что 50% их кода созданы с помощью ИИ. Этот показатель значительно ниже среди младших специалистов с двумя годами опыта или менее — 13%.

Исследование также показало, что ожидаемая скорость работы с ИИ не всегда соответствует действительности. 28% разработчиков признают, что тратят настолько много времени на исправление ИИ, что вся экономия времени теряется. В то же время 14% опрошенных почти не нуждаются в существенных поправках.

Однако более половины всех участников сообщили, что инструменты искусственного интеллекта, включая GitHub Copilot, Google Gemini и Anthropic Claude, помогли им работать быстрее. Старшие инженеры выразили больший энтузиазм: 59% сказали, что искусственный интеллект ускорил их работу по сравнению с 49% младших разработчиков.

Старшие разработчики также вдвое чаще сообщали о значительной экономии времени, хоть и говорили, что тратили больше усилий на исправление ошибок искусственного интеллекта.

Разницу между джунами и синьорами можно объяснить не желанием, а опытом. Лишь немногим более половины младших разработчиков сообщили, что ИИ умеренно ускорил их работу, тогда как среди опытных специалистов этот показатель составил 39%.

При этом каждый четвертый старший разработчик сказал, что ИИ значительно ускорил их, что вдвое больше, чем среди их младших коллег.

Вероятная причина этого, по версии Fastly, кроется в опыте. Синьоры скорее замечают скрытые ошибки в коде. Их экспертиза позволяет отличить, когда сгенерированный ИИ код выглядит безупречно, но работает неправильно. Благодаря этому они исправляют недостатки гораздо эффективнее, не теряя производительности.

