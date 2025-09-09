Украинцы в Польше должны обменять водительское удостоверение: что изменится с 1 октября
Украинцы, постоянно живущие в Польше, обязаны менять свои водительские права на польские — такая норма действует еще с июля 2024 года.
Об этом пишет издание Hello Poland.
До 30 сентября 2025 действует переходный период для украинцев со статусом временной защиты (UKR). Они могут пользоваться украинскими правами. Но уже с 1 октября исключение может исчезнуть — тогда даже со статусом UKR придется иметь польское водительское удостоверение.
Кто обязан обменять удостоверение:
- владельцы карты побыту;
- те, кто живет в Польше более 185 дней в году;
- работники и студенты, которые постоянно находятся в стране.
В таких случаях украинское водительское удостоверение больше не признается действующим в Польше и должно быть обменено на польское до 1 октября.
Какой штраф за езду с украинским удостоверением
За управление с недействительными документами предусмотрен штраф до 5000 злотых.
Кроме того, в случае ДТП, страховая компания может отказать в выплате возмещения.
Как происходит процедура обмена
Процесс официальный и происходит через Wydział Komunikacji по месту жительства. Нужно подать заявление, пройти медицинское освидетельствование, собрать документы и дождаться подтверждения из Украины.
Если украинское удостоверение действительно (и не было выдано повторно после утери), сдача экзаменов не требуется. Срок оформления зависит от скорости ответа украинских органов.
Какие документы нужны
- действующее украинское водительское удостоверение;
- официальный перевод на польский;
- паспорт или карта побыту;
- медицинская справка;
- фото;
- заявление на wymianę prawa jazdy.
Что будет, если затянуть с обменом
Эксперты советуют не ждать последнего момента и подавать документы на обмен заранее, чтобы избежать штрафов и неприятных ситуаций.
