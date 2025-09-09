0 800 307 555
Мир
89
Украинцы в Польше должны обменять водительское удостоверение: что изменится с 1 октября
Украинцы, постоянно живущие в Польше, обязаны менять свои водительские права на польские — такая норма действует еще с июля 2024 года.
Об этом пишет издание Hello Poland.
До 30 сентября 2025 действует переходный период для украинцев со статусом временной защиты (UKR). Они могут пользоваться украинскими правами. Но уже с 1 октября исключение может исчезнуть — тогда даже со статусом UKR придется иметь польское водительское удостоверение.
Кто обязан обменять удостоверение:
  • владельцы карты побыту;
  • те, кто живет в Польше более 185 дней в году;
  • работники и студенты, которые постоянно находятся в стране.
В таких случаях украинское водительское удостоверение больше не признается действующим в Польше и должно быть обменено на польское до 1 октября.
Какой штраф за езду с украинским удостоверением
За управление с недействительными документами предусмотрен штраф до 5000 злотых.
Кроме того, в случае ДТП, страховая компания может отказать в выплате возмещения.
Как происходит процедура обмена

Процесс официальный и происходит через Wydział Komunikacji по месту жительства. Нужно подать заявление, пройти медицинское освидетельствование, собрать документы и дождаться подтверждения из Украины.
Если украинское удостоверение действительно (и не было выдано повторно после утери), сдача экзаменов не требуется. Срок оформления зависит от скорости ответа украинских органов.

Какие документы нужны

  • действующее украинское водительское удостоверение;
  • официальный перевод на польский;
  • паспорт или карта побыту;
  • медицинская справка;
  • фото;
  • заявление на wymianę prawa jazdy.

Что будет, если затянуть с обменом

Эксперты советуют не ждать последнего момента и подавать документы на обмен заранее, чтобы избежать штрафов и неприятных ситуаций.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
АвтоДеньги
