Украинцы в Польше должны обменять водительское удостоверение: что изменится с 1 октября

Украинцы, постоянно живущие в Польше, обязаны менять свои водительские права на польские — такая норма действует еще с июля 2024 года.

Об этом пишет издание Hello Poland

До 30 сентября 2025 действует переходный период для украинцев со статусом временной защиты (UKR). Они могут пользоваться украинскими правами. Но уже с 1 октября исключение может исчезнуть — тогда даже со статусом UKR придется иметь польское водительское удостоверение.

Кто обязан обменять удостоверение:

владельцы карты побыту;

те, кто живет в Польше более 185 дней в году;

работники и студенты, которые постоянно находятся в стране.

В таких случаях украинское водительское удостоверение больше не признается действующим в Польше и должно быть обменено на польское до 1 октября.

Какой штраф за езду с украинским удостоверением

За управление с недействительными документами предусмотрен штраф до 5000 злотых.

Кроме того, в случае ДТП, страховая компания может отказать в выплате возмещения.

Как происходит процедура обмена

Процесс официальный и происходит через Wydział Komunikacji по месту жительства. Нужно подать заявление, пройти медицинское освидетельствование, собрать документы и дождаться подтверждения из Украины.

Если украинское удостоверение действительно (и не было выдано повторно после утери), сдача экзаменов не требуется. Срок оформления зависит от скорости ответа украинских органов.

Какие документы нужны

действующее украинское водительское удостоверение;

официальный перевод на польский;

паспорт или карта побыту;

медицинская справка;

фото;

заявление на wymianę prawa jazdy.

Что будет, если затянуть с обменом

Эксперты советуют не ждать последнего момента и подавать документы на обмен заранее, чтобы избежать штрафов и неприятных ситуаций.

