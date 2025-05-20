ТОП-5 лучших польских городов для жизни в 2025 году (рейтинг) — Finance.ua

ТОП-5 лучших польских городов для жизни в 2025 году (рейтинг)
Resonance Consultancy в сотрудничестве с Ipsos подготовили отчет «Лучшие города Европы 2025», где были определены 100 лучших европейских мегаполисов.
При создании этого рейтинга учитывались три основных фактора:
качество жизни (доступность жилья, зеленые насаждения, здравоохранение, качество воздуха); привлекательность (культура, ночная жизнь, рестораны, достопримечательности, вовлеченность в социальные сети); процветание (экономическая сила, участие в рынке труда, уровень образования, экосистема стартапов).
Победителем рейтинга стал Лондон. А вот лучшими городами в Польше по этому рейтингу были Варшава и Краков.
В сотню лучших вошли 5 польских городов:
- Варшава (19 место),
- Краков (29 место),
- Вроцлав (72 место),
- Гданьск (76 место),
- Познань (83 место).
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Питание и ежедневные расходы
Расходы на питание зависят от образа жизни. Приготовление дома позволяет сэкономить, в то время как регулярное питание в ресторанах значительно увеличивает расходы.
Стоимость аренды жилья, по данным Numbeo, составляет в среднем от 560 до 700 евро для однокомнатной квартиры и от 900 до 1 150 евро для трехкомнатной.
Если говорить о самых популярных городах, то аренда однокомнатной квартиры будет составлять:
- в Варшаве — 550−850 евро,
- в Кракове — 450−600 евро,
- в Гданьске — 450−650 евро,
- во Вроцлаве — 450−600 евро,
- в Лодзе — 300−450 евро.
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