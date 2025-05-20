ТОП-5 лучших польских городов для жизни в 2025 году (рейтинг) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ТОП-5 лучших польских городов для жизни в 2025 году (рейтинг)

Личные финансы
20
ТОП-5 лучших польских городов для жизни в 2025 году (рейтинг)
ТОП-5 лучших польских городов для жизни в 2025 году (рейтинг)
Resonance Consultancy в сотрудничестве с Ipsos подготовили отчет «Лучшие города Европы 2025», где были определены 100 лучших европейских мегаполисов.
При создании этого рейтинга учитывались три основных фактора:
качество жизни (доступность жилья, зеленые насаждения, здравоохранение, качество воздуха); привлекательность (культура, ночная жизнь, рестораны, достопримечательности, вовлеченность в социальные сети); процветание (экономическая сила, участие в рынке труда, уровень образования, экосистема стартапов).
Победителем рейтинга стал Лондон. А вот лучшими городами в Польше по этому рейтингу были Варшава и Краков.
Читайте также

В сотню лучших вошли 5 польских городов:

  • Варшава (19 место),
  • Краков (29 место),
  • Вроцлав (72 место),
  • Гданьск (76 место),
  • Познань (83 место).
Место для вашей рекламы
Читайте также
Польша остается популярным направлением для украинских мигрантов, которые ищут стабильность и лучшие условия жизни. Однако рост цен и расходов на проживание требует тщательного планирования бюджета.
Питание и ежедневные расходы
Расходы на питание зависят от образа жизни. Приготовление дома позволяет сэкономить, в то время как регулярное питание в ресторанах значительно увеличивает расходы.
Стоимость аренды жилья, по данным Numbeo, составляет в среднем от 560 до 700 евро для однокомнатной квартиры и от 900 до 1 150 евро для трехкомнатной.
Если говорить о самых популярных городах, то аренда однокомнатной квартиры будет составлять:
  • в Варшаве — 550−850 евро,
  • в Кракове — 450−600 евро,
  • в Гданьске — 450−650 евро,
  • во Вроцлаве — 450−600 евро,
  • в Лодзе — 300−450 евро.

Заказать быстро медицинское страхование за границу

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems