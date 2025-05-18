Стоимость жизни в Польше для украинцев в 2025 году — Finance.ua

Стоимость жизни в Польше для украинцев в 2025 году Сегодня 14:12 — Личные финансы

Стоимость жизни в Польше для украинцев в 2025 году

Польша остается популярным направлением для украинских мигрантов, которые ищут стабильность и лучшие условия жизни. Однако рост цен и расходов на проживание требует тщательного планирования бюджета.

Издание inpoland рассказывает об основных расходах, с которыми сталкиваются украинцы в Польше в 2025 году.

Жилье и коммунальные услуги

В больших городах аренда однокомнатной квартиры в центре может стоить от 2500 злотых в месяц.

Дополнительно следует учесть коммунальные платежи, которые могут составлять около 300−500 злотых в месяц в зависимости от потребления и сезона.

Питание и ежедневные расходы

Расходы на питание зависят от образа жизни. Приготовление дома позволяет сэкономить, в то время как регулярное питание в ресторанах значительно увеличивает расходы.

Например, стоимость основных продуктов: хлеб — около 4 злотых, литр молока — 3 злотых, десяток яиц — 8 злотых.

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В общем, ежемесячные расходы на питание могут составлять от 1200 до 1500 злотых.

Транспорт

В Варшаве месячный проездной стоит около 110 злотых. В других городах цены могут быть ниже.

Владельцы автомобилей должны учитывать расходы на топливо, страхование и обслуживание.

Общий бюджет

Таким образом, для комфортной жизни одному человеку требуется примерно 5000−6000 злотых в месяц.

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Для семьи из двух человек эта сумма может составлять 7000−8000 злотых. За последнее десятилетие расходы на жизнь в Польше выросли более чем на 55%.

Напомним, с 1 июля 2025 г. медицинские работники в Польше могут рассчитывать на повышение минимальной зарплаты.

Украинцы уплатили больше всего налогов в Польше за 2024 год. Министерство финансов Польши сообщило, что иностранцы в 2024 году уплатили в Польше более 4,88 млрд злотых налогов. Наибольшие поступления от граждан Украины — почти 1,65 млрд злотых.

inpoland По материалам:

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