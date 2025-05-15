Помощь 800+ в Польше: время подачи заявлений на новый период подходит к концу — Finance.ua

Помощь 800+ в Польше: время подачи заявлений на новый период подходит к концу Сегодня 11:32 — Мир

Родители и опекуны, еще не подавшие заявления на получение детской помощи 800+ на новый период, должны сделать это как можно скорее. Период выплат на основе заявлений прошлого года заканчивается 31 мая, сообщило Заведение социального страхования Польши (ZUS).

Об этом пишет Polskie Radio 24.

800+ на основе заявлений, поданных в 2024 году, будут выплачиваться только до конца мая 2025 года.

Новый период выплаты пособия начнется 1 июня, для которого необходимо подавать новые заявления. Их подача будет гарантировать выплату денег детям до 31 мая 2026 года.

Для обеспечения бесперебойной выплаты детской помощи, чтобы деньги поступили на счет в июне 2025 года, нужно было подать правильно заполненное заявление вместе с необходимыми документами не позднее 30 апреля 2025 года. ZUS обязался рассмотреть такие заявления и произвести выплату до 30 июня 2025 года.

Родители или опекуны, подающие заявление в период с 1 мая по 30 июня 2025 года, получат пособие с компенсацией с июня 2025 года. Однако следует ожидать, что выплата будет произведена позже — для заявлений с мая срок выплаты — 31 июля 2025 года, а для заявлений с июня — 31 августа 2025 года.

Ситуация существенно меняется для лиц, подающих заявление после 30 июня 2025 года. В таком случае детская помощь будет выплачиваться только с месяца, в котором заявление было подано должным образом. Это означает, что получить компенсацию за месяц с июня до момента подачи заявления будет невозможно.

Напомним, с 1 июня 2025 г. вступят в силу важные изменения в программу 800+, которые будут касаться прежде всего граждан Украины. Помощь будет назначаться только на детей, которые посещают польские школы.

Справка Finance.ua:

детская помощь, известная как 800+, обычно доступна для каждого ребенка младше 18 лет. Лицом, имеющим право подать заявку на 800+, является главным образом мать или отец ребенка. При условии, что ребенок проживает с ними и находится на содержании. Помощь также доступна законным и фактическим опекунам ребенка, подавшим заявление в суд по вопросам опеки и попечительства об усыновлении ребенка;

однако существуют определенные ситуации, в которых помощь 800+ не оказывается. К ним относятся, в частности, брак ребенка или размещение ребенка в учреждении, которое обеспечивает бесплатное полное содержание, таком как центр ухода за молодежью, приют для несовершеннолетних, тюрьма или военное училище;

помощь также не предоставляется совершеннолетнему ребенку, имеющему установленное право на 800+ для собственного ребенка. Не предоставляется, если лицо, имеющее на нее право, или член его семьи имеет право на аналогичную помощь за границей для ребенка, если только она не происходит из государства-члена Европейского Союза, ЕАСТ или Великобритании.

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