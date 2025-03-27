З 1 червня частина українців у Польщі втратить право на 800 Плюс — Finance.ua

З 1 червня частина українців у Польщі втратить право на 800 Плюс Сьогодні 21:00 — Особисті фінанси

З 1 червня частина українців у Польщі втратить право на 800 Плюс

З 1 червня 2025 року набудуть чинності важливі зміни до програми 800 Плюс, які торкнуться передусім громадян України. Допомога буде призначатися лише на тих дітей, які відвідують польські школи.

Про це нагадує Іnpoland.net.pl

Наступний розрахунковий період 800 Плюс розпочнеться 1 червня 2025 року і триватиме до 31 травня 2026 року.

За повідомленням ZUS, у 2025 році буде зменшення виплат за програмою 800 Плюс для громадян України. Згідно з новими положеннями, пільгу отримають лише ті українці, чиї діти навчаються у школах у Польщі.

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Як повідомила заступник міністра освіти Йоанна Муха, з початку року на 20 тисяч зменшилася кількість українських дітей, на яких призначається 800 Плюс. Ця зміна є прямим результатом запровадження критерію відвідування школи, і її наслідки будуть помітні не раніше 1 червня 2025 року, тобто з початку нового розрахункового періоду.

Заяву на отримання 800 Плюс можна подати виключно онлайн за допомогою сервісів:

платформа електронних послуг PUE ZUS (eZUS);

електронний банкінг;

портал Emp@tia;

додаток mZUS.

Щоб отримувати виплати безперервно, заяву з відповідним пакетом документів слід подати до 30 квітня 2025 року.

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Якщо з певних причин ви не подали заяву до цієї дати, подати її можна до 30 червня, тоді виплати почнуться пізніше, але з компенсацією. Якщо подати заяву після 30 червня, то виплати призначатимуться з місяця подання заяви.

Нагадаємо, Головне статистичне управління Польщі (GUS) оприлюднило дані щодо середньої заробітної плати в країні за грудень 2024 року. Наприкінці року середній місячний заробіток брутто по країні склав 8821,25 злотих. Проте у великих містах показники суттєво вищі.

Найвищу середню зарплату зафіксовано в Кракові — 10 678,92 злотих. Це на 3,4% більше, ніж у листопаді, та на 9,6% більше, ніж у грудні 2023 року. Найбільше зростання спостерігалося у сферах культури, розваг і відпочинку (+44,2%) та нерухомості (+17,3%). Водночас у транспортній і складській галузях зарплати знизилися на 3%.

Нагадаємо, що 85% українців у Польщі задоволені рівнем заробітної плати відносно їхньої кваліфікації. При цьому 70% опитаних зазначили, що їм вдається відкладати гроші щомісяця.

Одним із факторів, що впливають на рівень задоволеності працівників, є зростання заробітних плат у Польщі, що робить країну ще більш привабливою для трудових мігрантів. У 2025 році в країні підвищується як мінімальна, так і середня заробітна плата.

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