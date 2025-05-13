Прозрачность зарплат: в Польше работодателей обязали раскрывать зарплатные диапазоны — Finance.ua

Прозрачность зарплат: в Польше работодателей обязали раскрывать зарплатные диапазоны Сегодня 09:38 — Личные финансы

Прозрачность зарплат: в Польше работодателей обязали раскрывать зарплатные диапазоны

В Польше вступают в силу изменения в Трудовой кодекс, которые могут коренным образом изменить рынок труда. Сейм принял поправку, обязывающую работодателей публиковать точные диапазоны зарплат в вакансиях и открывать информацию о вознаграждении работников по признаку пола. Нарушителям грозят штрафы до 30 тысяч злотых, пишет inpoland.net.pl

Что же меняется?

Работодатели теперь будут обязаны указывать зарплатные диапазоны в каждом объявлении о работе как минимальный, так и максимальный уровень оплаты. Также можно отметить, что сумма подлежит обсуждению, но полностью скрыть цифры уже не получится.

Это означает конец эпохи вакансий с формулировкой «зарплата по договоренности» — закон требует прозрачности.

Равная оплата: новые права для работников

Работники смогут:

узнавать свой индивидуальный уровень заработной платы;

запрашивать средний уровень оплаты по полу для тех, кто выполняет одинаковую или равнозначную работу;

свободно говорить о своей зарплате — ни одна компания не сможет это запретить.

Эти изменения направлены на борьбу с гендерным неравенством в оплате труда. По словам министра труда Агнешки Дземянович-Бонк, в Польше зарплатный разрыв между женщинами и мужчинами достигает более 10%, а в некоторых случаях и значительно больше.

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Штрафы и ответственность

Работодатели, не указывающие зарплату в объявлении или занижающие реальную оплату по сравнению с обещанной в объявлении, могут получить штраф от 1 000 до 30 000 злотых.

Таким образом, Польша начинает адаптацию к европейской директиве о равной оплате труда, которую все страны-члены ЕС должны ввести до 2026 года.

Справка Finance.ua:

по официальным данным Центрального статистического управления Польши (GUS), в первом квартале 2025 года средняя зарплата составила 7650 злотых брутто (свыше 84 тыс. грн);

Министерство труда Польши не отказывается от своего плана сравнять минимальную заработную плату с базовой, но под давлением комментариев других министерств было решено постепенно исключить надбавки и премии из этой зарплаты.

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