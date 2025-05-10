Украинцы удовлетворены работой в Польше, но не планируют оставаться в стране надолго — Finance.ua
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Украинцы удовлетворены работой в Польше, но не планируют оставаться в стране надолго

Мир
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Украинцы удовлетворены работой в Польше, но не планируют оставаться в стране надолго
Украинцы удовлетворены работой в Польше, но не планируют оставаться в стране надолго
Почти девять из десяти украинцев положительно оценивают свою профессиональную ситуацию в Польше.
Об этом свидетельствуют результаты исследования «Барометр польского рынка труда», проведенного компанией Personnel Service, пишет inpoland.
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Однако несмотря на высокий уровень удовлетворенности трудом, большинство украинцев не планируют оставаться в Польше на постоянное проживание.

Сколько украинцев довольны работой в Польше

Согласно опросу, 87% работающих в Польше украинцев удовлетворены своей текущей профессиональной ситуацией. Это свидетельствует о хороших условиях трудоустройства, конкурентных зарплатах и ​​возможностях для стабильного дохода.
Однако всего 14% респондентов заявили, что рассматривают возможность остаться в Польше надолго. Для большинства мигрантов из Украины эта страна остается временным решением в поиске безопасности и заработка.

Как изменилось отношение украинцев к полякам

Хотя польский рынок труда дает украинцам реальные возможности, отношение к местному населению постепенно охлаждается.
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Сегодня 64% украинцев имеют положительное отношение к полякам — это на 6 процентных пунктов меньше, чем год назад. Заметно растет доля тех, у кого нейтральное отношение — 32,75% (на 6 пунктов больше, чем раньше).
Женщины проявляют более высокий уровень расположенности: 69% украинок положительно относятся к Польше по сравнению с 56% мужчин. Это может быть связано с большим объемом поддержки женщины с начала полномасштабной войны в Украине.

Как поляки относятся к украинским работникам

Меняется и настроение среди поляков. Хотя 48% респондентов заявили, что имеют нейтральное отношение к украинским работникам, положительное восприятие снизилось до 23% — на 12 пунктов меньше, чем в предыдущем исследовании.
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24% поляков заявили о негативном или резко негативном отношении к украинцам — это рост на 6 пунктов.
Несмотря на позитивную картину на рынке труда, постепенное охлаждение межкультурных отношений и нежелание украинцев оставаться в Польше на постоянное место жительства сигнализируют о новом этапе адаптации и взаимной интеграции.
Очевидно, что необходима дальнейшая работа по поддержке межнационального диалога и стабильных условий трудоустройства для украинских работников.

Справка Finance.ua:

  • в 2026 году в Польше стартует оплачиваемый пилотный проект для компаний и учреждений. Главное условие — гарантия неизменной зарплаты для работников;
  • в Польше зарегистрировано более 1,5 млн. граждан Украины, из которых 980 тыс. имеют статус временной защиты. Однако реальное количество украинцев в Польше может быть значительно выше, чем указывают официальные данные;
  • украинцы уплатили больше всего налогов в Польше за 2024 год. Министерство финансов Польши сообщило, что иностранцы в 2024 году уплатили в Польше более 4,88 млрд. злотых налогов. Самые большие поступления от граждан Украины — почти 1,65 млрд злотых.
История снова повторяется: мир шатается, а будущее строят те, кто не боится нестабильности. Капитал приумножается там, где другие видят только страх. Те, кто видит возможность в хаосе, становятся победителями. 24 мая Invest Talk Summit — конференция для тех, кто действует, когда другие колеблются.
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По материалам:
inpoland
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