В Польше введут сокращенную рабочую неделю: когда и для кого — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Польше введут сокращенную рабочую неделю: когда и для кого

Личные финансы
56
В Польше введут сокращенную рабочую неделю: когда и для кого
В Польше введут сокращенную рабочую неделю: когда и для кого
В 2026 году в Польше стартует оплачиваемый пилотный проект для компаний и учреждений. Главное условие — гарантия неизменной зарплаты для работников.
Об этом сообщает Gremi Personal.
28 апреля министр семьи, труда и социальной политики Агнешка Джемьянович-Бонк объявила о запуске добровольного пилотного проекта для работодателей. Детали инициативы должны быть обнародованы до конца июня, но уже сейчас известно кое-что важное.
Сокращение 40-часовой рабочей недели в Польше обсуждается давно, но многие эксперты считают, что его повсеместное введение пока нереалистично. Основная причина — это возможное снижение прибыли бизнеса, особенно в производственном и сервисном секторах. Кроме того, не все работники готовы работать меньше, если это отрицательно отразится на уровне оплаты.
Тем не менее, некоторые польские города уже экспериментируют с сокращенным графиком. Например, в 2024 году во Влоцлавеке и Лешно ввели 35-часовую рабочую неделю. Во Влоцлавеке новшество охватило городскую администрацию, спортивные и культурные учреждения. Этим пользуются уже несколько тысяч работников.

Пилотный проект

28 апреля 2025 г. во время дебатов «Сокращение рабочего времени — это уже происходит!» министр Джемьянович-Бонк официально объявила запуск пилотного проекта.
«Пора сократить рабочее время поляков и полек — конечно, с сохранением текущего уровня зарплаты», — подчеркнула она.
Участие в проекте будет добровольным. Присоединиться смогут компании, органы местных властей, фонды и профсоюзы. Главное условие — гарантия неизменной зарплаты для работников. В течение пилота будут тестироваться разные модели: уменьшение продолжительности рабочих дней, сокращение количества рабочих дней в неделю и т. д.
Читайте также
На первый год реализации будет выделено 10 млн злотых из Фонда труда. Если инициатива заинтересует множество участников, финансирование увеличат в следующем году. Детали программы будут объявлены до 30 июня 2025 года. Старт — с 2026 года. Каждый работодатель сможет получить до 1 млн злотых на внедрение более короткой недели.
Заместитель министра труда Себастьян Гаевский выразил надежду, что законодательные изменения, касающиеся сокращенной рабочей недели, будут подготовлены к концу текущей каденции Сейма — то есть до 2027 года.

Какие преимущества имеет сокращенная рабочая неделя

Министр Джемьянович-Бонк объяснила запуск пилота результатами исследований, которые показывают:
  • улучшение физического и психического здоровья работников;
  • уменьшение риска профессионального выгорания;
  • сокращение количества больничных;
  • меньше ошибок при исполнении обязанностей.
«Сокращение рабочего времени не ухудшает финансовые показатели компаний», — подчеркнула она.
Читайте также
Опросы министерства свидетельствуют, что более 60% работников поддерживают идею более короткой рабочей недели, если их зарплата не уменьшится.
Существует много вариантов сокращения рабочего времени: можно уменьшить количество часов в конкретные дни, уменьшить количество рабочих дней в неделю или продлить отпуска. Подобные подходы уже работают как в Польше, так и за рубежом", — отметила министр.
Она также сообщила, что в ближайшие недели в министерстве создадут рабочую группу. Ее задача — мониторинг пилота, поддержка его внедрения и разработка законодательных рекомендаций.

Справка Finance.ua:

  • сокращение рабочего времени улучшает благосостояние работников, при этом производительность остается на уровне или даже растет, свидетельствует немецкое исследование, проведенное Университетом Мюнстера под руководством профессора Юлии Бакманн и доктора Феликса Хоха;
  • в Великобритании 200 компаний перешли на четырехдневную рабочую неделю. Компании перешли на четырехдневную рабочую неделю без потери зарплаты для работников, в них работают более пяти тысяч человек;
  • В 2021 году Япония, известная своей культурой переработок, ввела инициативу по сокращению рабочего времени. Однако даже сейчас работники не спешат переходить на четырехдневную рабочую неделю.
Большие состояния не рождаются в безопасности. Они создаются в периоды нестабильности — там, где видят возможности только единицы. Те, кто действует тогда, когда другие сомневаются, формируют новую реальность. Конференция Invest Talk Summit — событие для тех, кто мыслит шире и видит глубже. 24 мая, Киев. Офлайн/Онлайн. Скидка на билеты 10% по промокоду: Finance.
👉 Детали здесь
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems