В Польше введут сокращенную рабочую неделю: когда и для кого — Finance.ua

В Польше введут сокращенную рабочую неделю: когда и для кого Сегодня 12:04 — Личные финансы

В Польше введут сокращенную рабочую неделю: когда и для кого

В 2026 году в Польше стартует оплачиваемый пилотный проект для компаний и учреждений. Главное условие — гарантия неизменной зарплаты для работников.

Об этом сообщает Gremi Personal.

28 апреля министр семьи, труда и социальной политики Агнешка Джемьянович-Бонк объявила о запуске добровольного пилотного проекта для работодателей. Детали инициативы должны быть обнародованы до конца июня, но уже сейчас известно кое-что важное.

Сокращение 40-часовой рабочей недели в Польше обсуждается давно, но многие эксперты считают, что его повсеместное введение пока нереалистично. Основная причина — это возможное снижение прибыли бизнеса, особенно в производственном и сервисном секторах. Кроме того, не все работники готовы работать меньше, если это отрицательно отразится на уровне оплаты.

Тем не менее, некоторые польские города уже экспериментируют с сокращенным графиком. Например, в 2024 году во Влоцлавеке и Лешно ввели 35-часовую рабочую неделю. Во Влоцлавеке новшество охватило городскую администрацию, спортивные и культурные учреждения. Этим пользуются уже несколько тысяч работников.

Пилотный проект

28 апреля 2025 г. во время дебатов «Сокращение рабочего времени — это уже происходит!» министр Джемьянович-Бонк официально объявила запуск пилотного проекта.

«Пора сократить рабочее время поляков и полек — конечно, с сохранением текущего уровня зарплаты», — подчеркнула она.

Участие в проекте будет добровольным. Присоединиться смогут компании, органы местных властей, фонды и профсоюзы. Главное условие — гарантия неизменной зарплаты для работников. В течение пилота будут тестироваться разные модели: уменьшение продолжительности рабочих дней, сокращение количества рабочих дней в неделю и т. д.

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На первый год реализации будет выделено 10 млн злотых из Фонда труда. Если инициатива заинтересует множество участников, финансирование увеличат в следующем году. Детали программы будут объявлены до 30 июня 2025 года. Старт — с 2026 года. Каждый работодатель сможет получить до 1 млн злотых на внедрение более короткой недели.

Заместитель министра труда Себастьян Гаевский выразил надежду, что законодательные изменения, касающиеся сокращенной рабочей недели, будут подготовлены к концу текущей каденции Сейма — то есть до 2027 года.

Какие преимущества имеет сокращенная рабочая неделя

Министр Джемьянович-Бонк объяснила запуск пилота результатами исследований, которые показывают:

улучшение физического и психического здоровья работников;

уменьшение риска профессионального выгорания;

сокращение количества больничных;

меньше ошибок при исполнении обязанностей.

«Сокращение рабочего времени не ухудшает финансовые показатели компаний», — подчеркнула она.

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Опросы министерства свидетельствуют, что более 60% работников поддерживают идею более короткой рабочей недели, если их зарплата не уменьшится.

Существует много вариантов сокращения рабочего времени: можно уменьшить количество часов в конкретные дни, уменьшить количество рабочих дней в неделю или продлить отпуска. Подобные подходы уже работают как в Польше, так и за рубежом", — отметила министр.

Она также сообщила, что в ближайшие недели в министерстве создадут рабочую группу. Ее задача — мониторинг пилота, поддержка его внедрения и разработка законодательных рекомендаций.

Справка Finance.ua:

сокращение рабочего времени улучшает благосостояние работников, при этом производительность остается на уровне или даже растет, свидетельствует немецкое исследование, проведенное Университетом Мюнстера под руководством профессора Юлии Бакманн и доктора Феликса Хоха;

в Великобритании 200 компаний перешли на четырехдневную рабочую неделю. Компании перешли на четырехдневную рабочую неделю без потери зарплаты для работников, в них работают более пяти тысяч человек;

В 2021 году Япония, известная своей культурой переработок, ввела инициативу по сокращению рабочего времени. Однако даже сейчас работники не спешат переходить на четырехдневную рабочую неделю.

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