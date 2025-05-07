В Польше введут сокращенную рабочую неделю: когда и для кого — Finance.ua

В Польше введут сокращенную рабочую неделю: когда и для кого
В 2026 году в Польше стартует оплачиваемый пилотный проект для компаний и учреждений. Главное условие — гарантия неизменной зарплаты для работников.
Об этом сообщает Gremi Personal.
28 апреля министр семьи, труда и социальной политики Агнешка Джемьянович-Бонк объявила о запуске добровольного пилотного проекта для работодателей. Детали инициативы должны быть обнародованы до конца июня, но уже сейчас известно кое-что важное.
Сокращение 40-часовой рабочей недели в Польше обсуждается давно, но многие эксперты считают, что его повсеместное введение пока нереалистично. Основная причина — это возможное снижение прибыли бизнеса, особенно в производственном и сервисном секторах. Кроме того, не все работники готовы работать меньше, если это отрицательно отразится на уровне оплаты.
Тем не менее, некоторые польские города уже экспериментируют с сокращенным графиком. Например, в 2024 году во Влоцлавеке и Лешно ввели 35-часовую рабочую неделю. Во Влоцлавеке новшество охватило городскую администрацию, спортивные и культурные учреждения. Этим пользуются уже несколько тысяч работников.
Пилотный проект
28 апреля 2025 г. во время дебатов «Сокращение рабочего времени — это уже происходит!» министр Джемьянович-Бонк официально объявила запуск пилотного проекта.
«Пора сократить рабочее время поляков и полек — конечно, с сохранением текущего уровня зарплаты», — подчеркнула она.
Участие в проекте будет добровольным. Присоединиться смогут компании, органы местных властей, фонды и профсоюзы. Главное условие — гарантия неизменной зарплаты для работников. В течение пилота будут тестироваться разные модели: уменьшение продолжительности рабочих дней, сокращение количества рабочих дней в неделю
и т. д.
На первый год реализации будет выделено 10 млн злотых из Фонда труда. Если инициатива заинтересует множество участников, финансирование увеличат в следующем году. Детали программы будут объявлены до 30 июня 2025 года. Старт — с 2026 года. Каждый работодатель сможет получить до 1 млн злотых на внедрение более короткой недели.
Заместитель министра труда Себастьян Гаевский выразил надежду, что законодательные изменения, касающиеся сокращенной рабочей недели, будут подготовлены к концу текущей каденции Сейма — то есть до 2027 года.
Какие преимущества имеет сокращенная рабочая неделя
Министр Джемьянович-Бонк объяснила запуск пилота результатами исследований, которые показывают:
- улучшение физического и психического здоровья работников;
- уменьшение риска профессионального выгорания;
- сокращение количества больничных;
- меньше ошибок при исполнении обязанностей.
«Сокращение рабочего времени не ухудшает финансовые показатели компаний», — подчеркнула она.
Опросы министерства свидетельствуют, что более 60% работников поддерживают идею более короткой рабочей недели, если их зарплата не уменьшится.
Существует много вариантов сокращения рабочего времени: можно уменьшить количество часов в конкретные дни, уменьшить количество рабочих дней в неделю или продлить отпуска. Подобные подходы уже работают как в Польше, так и за рубежом", — отметила министр.
Она также сообщила, что в ближайшие недели в министерстве создадут рабочую группу. Ее задача — мониторинг пилота, поддержка его внедрения и разработка законодательных рекомендаций.
Справка Finance.ua:
- сокращение рабочего времени улучшает благосостояние работников, при этом производительность остается на уровне или даже растет, свидетельствует немецкое исследование, проведенное Университетом Мюнстера под руководством профессора Юлии Бакманн и доктора Феликса Хоха;
- в Великобритании 200 компаний перешли на четырехдневную рабочую неделю. Компании перешли на четырехдневную рабочую неделю без потери зарплаты для работников, в них работают более пяти тысяч человек;
- В 2021 году Япония, известная своей культурой переработок, ввела инициативу по сокращению рабочего времени. Однако даже сейчас работники не спешат переходить на четырехдневную рабочую неделю.
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