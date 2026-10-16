В Киеве начался отопительный сезон

Подключение к теплу учреждений социальной сферы будет производиться по индивидуальным заявкам их руководителей.

В Киеве 16 октября официально начали отопительный сезон. Сначала тепло будут подавать в учреждения социальной сферы. В то же время, в части двух районов столицы подключение пока не начнут из-за повреждения энергетического объекта.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«С сегодняшнего дня, 16 октября, в экстремальных условиях из-за постоянных обстрелов, но начинаем отопительный сезон. Сначала, как обычно, для учреждений социальной сферы (в частности, в больницах, школах, детсадах)», — сообщил Кличко.

Подключение к теплу учреждений социальной сферы будет производиться по индивидуальным заявкам их руководителей.

В каких районах отопление пока не начнут

Временно подключения не будет в части Днепровского и Дарницкого районов. Там недавно получил значительные повреждения энергетический объект. В настоящее время идут восстановительные работы.

Напомним, ранее Finance.ua собрал практические советы самых дешевых способов утепления, которые помогут сохранить драгоценное тепло и уберечься от опасности. Первый шаг — уплотнить окна и двери резиновыми или поролоновыми лентами (цена вопроса — от 29 грн за 6−9 м).

Еще одно бюджетное решение при наличии минимального или периодического отопления при восстановлении электроснабжения — фольгированные экраны за батареями, которые отражают тепло в комнату, поднимая температуру на 1−2°C.