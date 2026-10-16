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Украинцы стали меньше донатить (инфографика)

Личные финансы
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Результаты сентябрьской волны исследования свидетельствуют об общем снижении вовлеченности украинцев в благотворительность
Результаты сентябрьской волны исследования свидетельствуют об общем снижении вовлеченности украинцев в благотворительность
В течение марта-сентября 2026 года доля украинцев, регулярно поддерживающих благотворительные фонды, уменьшилась даже в крупнейших милитарных и гуманитарных организациях. В то же время возросло количество тех, кто не готов донатить.
Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, передает «Слово и дело».
Результаты сентябрьской волны исследования свидетельствуют об общем снижении вовлеченности украинцев в благотворительность. Сокращение количества активных доноров сопровождается уменьшением потенциального резерва людей, готовых помогать, и ростом доли тех, кто отказывается от поддержки благотворительных организаций.

Как изменилось количество активных доноров

Доля активных доноров фонда «Вернись живым» снизилась с 18% в марте до 14% в сентябре. У БФ Сергея Притулы этот показатель сократился с 15% до 13%, у БФ «Сообщество Стерненко» — с 14% до 13%, а на платформе United24 — с 10% до 8%.
Уменьшилась и доля тех, кто готов поддерживать благотворительные организации в ближайшем будущем. Наибольшее падение по сравнению с предыдущими волнами исследования зафиксировали на платформе United24 — на 10 процентных пунктов с мая до 21%.
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У «Добробата» доля потенциальных донаторов снизилась до 25% - на 11 процентных пунктов по сравнению с апрельским пиком в 36% и на 8 пунктов по сравнению с маем. У KSE Foundation показатель сократился с 28% в мае до 20% в сентябре, а в фонде «Вернись живым» — с 36% до 30%. В благотворительной организации «Каритас» готовность помогать уменьшилась на 6 процентных пунктов с марта до 28%.
Украинцев, которые не готовы донатить, стало больше
Украинцев, которые не готовы донатить, стало больше, www.slovoidilo.ua

Украинцев, которые не готовы донатить, стало больше

В то же время стало больше украинцев, которые не готовы поддерживать благотворительные фонды. В БФ Сергея Притулы доля таких респондентов выросла с 43% весной до 51% в сентябре. В фонде «Вернись живым» показатель увеличился с 18% в марте до 27,5% в сентябре, на платформе United24 — с 28% до 36,5%, а в Обществе Красного Креста Украины — с 35% до 41%.
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Исключением стал БФ «Фонд Порошенко», где показатели оставались неизменными на протяжении всех волн исследования. Доля тех, кто помогает фонду, составила 4,5%, готовых присоединиться — 14,5%, а тех, кто не готов помогать — 57%.
По материалам:
Слово і Діло
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