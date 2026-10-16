Украинцам все труднее найти работу с достойной оплатой, а работодателям — работников, чьи зарплатные ожидания соответствуют возможностям компаний. Поэтому поиск работы превращается в переговоры, в которых обе стороны не готовы уступать: кандидаты не хотят соглашаться на меньшие доходы, а бизнесу сложно предлагать больше.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Grc.ua. По данным опроса, 48,1% искателей работы назвали невозможность найти вакансию с достойной оплатой наиболее распространенной проблемой при трудоустройстве. То есть почти каждый второй кандидат сталкивается с нехваткой предложений, отвечающих его финансовым потребностям.

Почему украинцы не готовы соглашаться на меньшую зарплату

Большинство кандидатов не хотят снижать свои зарплатные ожидания, даже если поиск работы усложняется. Об этом заявили 65,9% опрошенных.

Для сравнения, в 2024 году таких респондентов было 70%, а в 2023 году — 61,8%.

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В то же время работодатели также сталкиваются с трудностями. Одной из главных проблем для компаний остается несоответствие зарплатных ожиданий кандидатов их возможностям. На это указали 40,7% работодателей. В 2024 году показатель составил 42,7%.

Такая разница между суммами, которые хотят получать работники, и зарплатами, которые может предложить бизнес, остается одной из ключевых проблем украинского рынка труда.

Ситуацию усугубляют российские удары по энергетической и критической инфраструктуре, а также гражданским объектам бизнеса. Утрата производственных мощностей, разрушение складов и затраты на автономное питание заставляют часть работодателей оптимизировать штат и сокращать персонал.

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В результате возникает сложная ситуация: компании вынуждены увольнять работников из-за нехватки средств на их содержание, а люди, выходящие на рынок труда, рассчитывают на зарплаты, которые бизнес не всегда может обеспечить.

Как бизнесу и работникам выйти из зарплатного тупика

Генеральный директор Grc.ua Марина Маковей объясняет ситуацию разрывом между реальной стоимостью жизни и финансовыми возможностями работодателей.

«Мы наблюдаем глубокий дисбаланс между реальной стоимостью жизни и платежеспособностью бизнеса. Украинские соискатели больше не готовы „дешеветь“, ведь инфляционные процессы и бытовые нагрузки требуют стабильного дохода. Вместе с тем, работодатели исчерпали лимиты на быстрое повышение окладов», — отмечает она.

По мнению эксперта, одним из способов преодолеть эту проблему может стать гибкость с обеих сторон. В частности, работодателям следует развивать систему нефинансовых преимуществ для работников, пересматривать требования к кандидатам и готовы инвестировать в обучение молодых специалистов.