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Работа за границей: как это повлияет на размер пенсии (разъяснение ПФ)

Личные финансы
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Работа за границей: как это повлияет на размер пенсии (разъяснение ПФ)
Работа за границей: как это повлияет на размер пенсии (разъяснение ПФ)
Как сообщает Пенсионный фонд, зачисление страхового стажа, приобретенного за границей, для назначения пенсии в Украине регулируется постановлением Кабинета Министров Украины № 562 от 16.05.2025 «Некоторые вопросы исчисления страхового стажа».
Этот порядок позволяет реализовать право на пенсионное обеспечение даже гражданам, работавшим в государствах, с которыми Украина не имеет международных договоров о взаимном зачислении стажа.
Страховой стаж, приобретенный за пределами Украины, учитывается только для определения права на пенсию, то есть для достижения требуемого количества лет стажа.

Пример

Для выхода на пенсию в 60 лет требуется 33 года страхового стажа. 25 лет стажа в Украине + 8 за границей = право на пенсию.
В то же время иностранный стаж не влияет на размер пенсии, если иное не предусмотрено международными договорами с конкретными странами.

Что нужно сделать

Для зачисления иностранного стажа к заявлению о назначении пенсии необходимо приложить подтверждающие документы о периодах работы, выданные другим государством, подтверждающие зачисление этих периодов работы в страховой стаж при назначении пенсии согласно законодательству соответствующего государства.
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Соответствующими доказательствами периодов могут быть также трудовые договоры, расчетные листы по зарплате, справки от работодателя или декларации о доходах.
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Такие документы признаются действительными в Украине при легализации, если иное не предусмотрено действующими международными договорами.
Информацию о порядке легализации документов можно получить на официальном сайте посольства Украины в стране их выдачи.

Если документов нет или они не полные

  • в случае невозможности самостоятельно предоставить документы или если они недостаточны или непонятны, территориальный орган Пенсионного фонда Украины в течение 5 рабочих дней обращается в Министерство иностранных дел Украины. МИД через дипломатические каналы запрашивает необходимые сведения у компетентных органов иностранного государства;
  • МИД не позднее чем через 5 рабочих дней после получения информации передает ее территориальному органу ПФУ, который относит периоды работы за границей в страховой стаж в календарном исчислении.

Сроки

Если подтверждающие документы поступили позже , чем через 3 месяца после подачи заявления, датой его принятия считается день поступления таких документов.
Если подтверждение получено до подачи заявления, орган Пенсионного фонда обязан уведомить лицо о необходимости обращения для назначения пенсии.

Выводы

Подтверждающие документы позволяют согласовать трудовую деятельность лица в разных правовых системах и обеспечить реализацию его права на социальную защиту.
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Раньше мы писали о рейтинге стран, где пенсия наиболее приближена к зарплатам.
Самый высокий прогнозируемый коэффициент замещения — в Испании: 80,4%. То есть пенсия среднего работника там может составить более 80% его заработка до выхода на пенсию.
На втором месте — Греция с показателем 79,6%, на третьем — Люксембург (75,6%).
В первую десятку также вошли Колумбия, Нидерланды, Австрия, Дания, Португалия, Италия и Мексика.
Также в видео мы рассказываем, кто именно может выйти на отдых досрочно, сколько для этого нужно отработать лет и какие документы для этого собирать:
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ПенсияПенсионный фондПенсионный возраст
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