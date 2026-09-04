Где пенсия может составлять более 80% зарплаты — рейтинг стран Сегодня 09:05 — Личные финансы

Пенсионеры

После выхода на пенсию уровень дохода может измениться в разы — все зависит от страны и ее пенсионной системы. Со ссылкой на Visual Capitalist рассказываем, где пенсия больше приближена к прежней зарплате, а где заменяет лишь небольшую ее часть.

Как считали

Рейтинг стран по прогнозируемому коэффициенту замещения пенсией составил на основе данных Организации экономического сотрудничества и развития (OECD).

Коэффициент замещения указывает, какую часть дохода до выхода на пенсию человек будет получать в виде пенсионных выплат. В расчете учитываются доходы и пенсии для уплаты налогов и взносов.

Данные касаются среднего работника, начавшего работать в 22 года в 2024 году. В расчет включены обязательные государственные и частные пенсионные программы, но не учтены добровольные пенсионные накопления.

Рейтинг стран, где пенсия наиболее приближена к зарплатам

Самый высокий прогнозируемый коэффициент замещения — в Испании: 80,4%. То есть пенсия среднего работника там может составить более 80% его заработка до выхода на пенсию.

На втором месте — Греция с показателем 79,6%, на третьем — Люксембург (75,6%).

В первую десятку также вошли Колумбия, Нидерланды, Австрия, Дания, Португалия, Италия и Мексика.

Топ-10 стран по коэффициенту замещения пенсией:

Испания — 80,4% Греция — 79,6% Люксембург — 75,6% Колумбия — 74,8% Нидерланды — 74,7% Австрия — 74,1% Дания — 72,7% Португалия — 72,4% Италия — 70,6% Мексика — 69,6%

Далее в рейтинге расположились Турция (69,1%), Коста-Рика (65,7%), Швеция (63,7%), Словакия (58%), Финляндия (57,8%) и Франция (56,6%).

Кто оказался в нижней части рейтинга

Польша оказалась на 36-м месте (из 38-и) с показателем 28,6%. После нее в рейтинге Ирландия (24,3%).

Самый низкий результат среди стран в рейтинге — у Литвы. Ее прогнозируемый коэффициент замещения составляет всего 17,4%. Это менее четверти показателя Испании.

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Что говорят эксперты

Аналитики подчеркивают, что высокий уровень благосостояния страны не обязательно означает высокий коэффициент замещения пенсией. Например, Мексика и Турция имеют показатели около 70%, тогда как Германия — 42,1%, а США — 39,7%. Это отражает отличия в структуре пенсионных систем разных стран.

Низкий же коэффициент замещения не означает автоматически высокий уровень бедности среди пенсионеров. В то же время, несколько стран из нижней части рейтинга имеют и высокие показатели бедности среди людей старшего возраста.

В Литве более 20% людей старше 65 лет живут в относительной бедности. В странах Балтии ситуация в целом сложная: в Эстонии и Латвии уровень бедности среди пожилых людей превышает 30%. Для сопоставления, средний показатель по OECD составляет 14,8%. В США этот показатель также относительно высок — 22,9%.

В то же время, Нидерланды сочетают высокий коэффициент замещения — 74,7% — с низким уровнем бедности среди пожилых людей — всего лишь 4,6%. В Дании, Финляндии и Норвегии этот показатель также составляет 5% или меньше.

Коэффициент замещения только одним из показателей пенсионной обеспеченности. Однако сравнение демонстрирует, насколько по-разному пенсионные системы стран могут компенсировать людям потерю трудового дохода после выхода на пенсию.

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