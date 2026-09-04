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Где пенсия может составлять более 80% зарплаты — рейтинг стран

Личные финансы
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Пенсионеры
Пенсионеры
После выхода на пенсию уровень дохода может измениться в разы — все зависит от страны и ее пенсионной системы. Со ссылкой на Visual Capitalist рассказываем, где пенсия больше приближена к прежней зарплате, а где заменяет лишь небольшую ее часть.

Как считали

Рейтинг стран по прогнозируемому коэффициенту замещения пенсией составил на основе данных Организации экономического сотрудничества и развития (OECD).
Коэффициент замещения указывает, какую часть дохода до выхода на пенсию человек будет получать в виде пенсионных выплат. В расчете учитываются доходы и пенсии для уплаты налогов и взносов.
Данные касаются среднего работника, начавшего работать в 22 года в 2024 году. В расчет включены обязательные государственные и частные пенсионные программы, но не учтены добровольные пенсионные накопления.

Рейтинг стран, где пенсия наиболее приближена к зарплатам

Самый высокий прогнозируемый коэффициент замещения — в Испании: 80,4%. То есть пенсия среднего работника там может составить более 80% его заработка до выхода на пенсию.
На втором месте — Греция с показателем 79,6%, на третьем — Люксембург (75,6%).
В первую десятку также вошли Колумбия, Нидерланды, Австрия, Дания, Португалия, Италия и Мексика.
Топ-10 стран по коэффициенту замещения пенсией:
  1. Испания — 80,4%
  2. Греция — 79,6%
  3. Люксембург — 75,6%
  4. Колумбия — 74,8%
  5. Нидерланды — 74,7%
  6. Австрия — 74,1%
  7. Дания — 72,7%
  8. Португалия — 72,4%
  9. Италия — 70,6%
  10. Мексика — 69,6%
Далее в рейтинге расположились Турция (69,1%), Коста-Рика (65,7%), Швеция (63,7%), Словакия (58%), Финляндия (57,8%) и Франция (56,6%).
Где пенсия может составлять более 80% зарплаты — рейтинг стран

Кто оказался в нижней части рейтинга

Польша оказалась на 36-м месте (из 38-и) с показателем 28,6%. После нее в рейтинге Ирландия (24,3%).
Самый низкий результат среди стран в рейтинге — у Литвы. Ее прогнозируемый коэффициент замещения составляет всего 17,4%. Это менее четверти показателя Испании.
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Что говорят эксперты

Аналитики подчеркивают, что высокий уровень благосостояния страны не обязательно означает высокий коэффициент замещения пенсией. Например, Мексика и Турция имеют показатели около 70%, тогда как Германия — 42,1%, а США — 39,7%. Это отражает отличия в структуре пенсионных систем разных стран.
Низкий же коэффициент замещения не означает автоматически высокий уровень бедности среди пенсионеров. В то же время, несколько стран из нижней части рейтинга имеют и высокие показатели бедности среди людей старшего возраста.
В Литве более 20% людей старше 65 лет живут в относительной бедности. В странах Балтии ситуация в целом сложная: в Эстонии и Латвии уровень бедности среди пожилых людей превышает 30%. Для сопоставления, средний показатель по OECD составляет 14,8%. В США этот показатель также относительно высок — 22,9%.
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В то же время, Нидерланды сочетают высокий коэффициент замещения — 74,7% — с низким уровнем бедности среди пожилых людей — всего лишь 4,6%. В Дании, Финляндии и Норвегии этот показатель также составляет 5% или меньше.
Коэффициент замещения только одним из показателей пенсионной обеспеченности. Однако сравнение демонстрирует, насколько по-разному пенсионные системы стран могут компенсировать людям потерю трудового дохода после выхода на пенсию.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ПенсияПенсионерВыплата пенсий
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