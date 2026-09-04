Где пенсия может составлять более 80% зарплаты — рейтинг стран
После выхода на пенсию уровень дохода может измениться в разы — все зависит от страны и ее пенсионной системы. Со ссылкой на Visual Capitalist рассказываем, где пенсия больше приближена к прежней зарплате, а где заменяет лишь небольшую ее часть.
Как считали
Рейтинг стран по прогнозируемому коэффициенту замещения пенсией составил на основе данных Организации экономического сотрудничества и развития (OECD).
Коэффициент замещения указывает, какую часть дохода до выхода на пенсию человек будет получать в виде пенсионных выплат. В расчете учитываются доходы и пенсии для уплаты налогов и взносов.
Данные касаются среднего работника, начавшего работать в 22 года в 2024 году. В расчет включены обязательные государственные и частные пенсионные программы, но не учтены добровольные пенсионные накопления.
Рейтинг стран, где пенсия наиболее приближена к зарплатам
Самый высокий прогнозируемый коэффициент замещения — в Испании: 80,4%. То есть пенсия среднего работника там может составить более 80% его заработка до выхода на пенсию.
На втором месте — Греция с показателем 79,6%, на третьем — Люксембург (75,6%).
В первую десятку также вошли Колумбия, Нидерланды, Австрия, Дания, Португалия, Италия и Мексика.
Топ-10 стран по коэффициенту замещения пенсией:
- Испания — 80,4%
- Греция — 79,6%
- Люксембург — 75,6%
- Колумбия — 74,8%
- Нидерланды — 74,7%
- Австрия — 74,1%
- Дания — 72,7%
- Португалия — 72,4%
- Италия — 70,6%
- Мексика — 69,6%
Далее в рейтинге расположились Турция (69,1%), Коста-Рика (65,7%), Швеция (63,7%), Словакия (58%), Финляндия (57,8%) и Франция (56,6%).
Кто оказался в нижней части рейтинга
Польша оказалась на 36-м месте (из 38-и) с показателем 28,6%. После нее в рейтинге Ирландия (24,3%).
Самый низкий результат среди стран в рейтинге — у Литвы. Ее прогнозируемый коэффициент замещения составляет всего 17,4%. Это менее четверти показателя Испании.
Что говорят эксперты
Аналитики подчеркивают, что высокий уровень благосостояния страны не обязательно означает высокий коэффициент замещения пенсией. Например, Мексика и Турция имеют показатели около 70%, тогда как Германия — 42,1%, а США — 39,7%. Это отражает отличия в структуре пенсионных систем разных стран.
Низкий же коэффициент замещения не означает автоматически высокий уровень бедности среди пенсионеров. В то же время, несколько стран из нижней части рейтинга имеют и высокие показатели бедности среди людей старшего возраста.
В Литве более 20% людей старше 65 лет живут в относительной бедности. В странах Балтии ситуация в целом сложная: в Эстонии и Латвии уровень бедности среди пожилых людей превышает 30%. Для сопоставления, средний показатель по OECD составляет 14,8%. В США этот показатель также относительно высок — 22,9%.
В то же время, Нидерланды сочетают высокий коэффициент замещения — 74,7% — с низким уровнем бедности среди пожилых людей — всего лишь 4,6%. В Дании, Финляндии и Норвегии этот показатель также составляет 5% или меньше.
Коэффициент замещения только одним из показателей пенсионной обеспеченности. Однако сравнение демонстрирует, насколько по-разному пенсионные системы стран могут компенсировать людям потерю трудового дохода после выхода на пенсию.
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