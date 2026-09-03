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В Нью-Йорке вводят мораторий на ИИ для детей в школах

Личные финансы
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В Нью-Йорке вводят мораторий на ИИ для детей в школах
В Нью-Йорке вводят мораторий на ИИ для детей в школах
Крупнейший школьный округ США вводит новые ограничения использования искусственного интеллекта и персональных устройств учащимися.
Правила будут действовать в государственных школах Нью-Йорка с начала учебного года 10 сентября и охватят около 600 тысяч детей.
Об этом сообщает Bloomberg.
Для младших школьников запретят генеративный ИИ
Учащимся от дошкольного возраста до 8 класса запретят использовать программы с генеративным искусственным интеллектом, непосредственно взаимодействующие с детьми.
Чатботы-компаньоны при этом запретят для учащихся всех возрастов.
«Технологическая индустрия хочет убедить нас, что раннее образование на базе ИИ не только неизбежно, но и необходимо. Мы так не считаем», — заявил мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани.
По его словам, город вводит мораторий сроком на год, чтобы отдельно исследовать влияние генеративного искусственного интеллекта на детей.
В школах также сократят экранное время
Новые правила предусматривают не только ограничение использования искусственного интеллекта, но и сокращение времени, которое учащиеся проводят за персональными устройствами.
Для учащихся 2 класса и более молодых использование персональных устройств существенно ограничат.
Для детей 3−5 классов рекомендуется использовать такие устройства не более 30 минут в день.
Для учащихся 6−8 классов установят максимальное рекомендуемое время на уровне 45 минут в день.
Предусмотрены исключения
В то же время, новые ограничения не будут абсолютными.
Отдельные пилотные программы с использованием искусственного интеллекта проведут среди старшеклассников.
Также технологии позволят использовать для учащихся с инвалидностью, многоязычных детей и в рамках профессионального обучения. Учителя и далее смогут применять искусственный интеллект для подготовки уроков и выполнения административной работы.
По материалам:
Finance.ua
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