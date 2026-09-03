В Нью-Йорке вводят мораторий на ИИ для детей в школах Сегодня 23:34 — Личные финансы

В Нью-Йорке вводят мораторий на ИИ для детей в школах

Крупнейший школьный округ США вводит новые ограничения использования искусственного интеллекта и персональных устройств учащимися.

Правила будут действовать в государственных школах Нью-Йорка с начала учебного года 10 сентября и охватят около 600 тысяч детей.

Об этом Об этом сообщает Bloomberg.

Для младших школьников запретят генеративный ИИ

Учащимся от дошкольного возраста до 8 класса запретят использовать программы с генеративным искусственным интеллектом, непосредственно взаимодействующие с детьми.

Чатботы-компаньоны при этом запретят для учащихся всех возрастов.

«Технологическая индустрия хочет убедить нас, что раннее образование на базе ИИ не только неизбежно, но и необходимо. Мы так не считаем», — заявил мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани.

По его словам, город вводит мораторий сроком на год, чтобы отдельно исследовать влияние генеративного искусственного интеллекта на детей.

В школах также сократят экранное время

Новые правила предусматривают не только ограничение использования искусственного интеллекта, но и сокращение времени, которое учащиеся проводят за персональными устройствами.

Для учащихся 2 класса и более молодых использование персональных устройств существенно ограничат.

Для детей 3−5 классов рекомендуется использовать такие устройства не более 30 минут в день.

Для учащихся 6−8 классов установят максимальное рекомендуемое время на уровне 45 минут в день.

Предусмотрены исключения

В то же время, новые ограничения не будут абсолютными.

Отдельные пилотные программы с использованием искусственного интеллекта проведут среди старшеклассников.

Также технологии позволят использовать для учащихся с инвалидностью, многоязычных детей и в рамках профессионального обучения. Учителя и далее смогут применять искусственный интеллект для подготовки уроков и выполнения административной работы.

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