Добровольные пенсионные накопления: какую систему предлагают украинцам Сегодня 09:05 — Личные финансы

Пенсионные сбережения

Пенсионную систему Украины планируют обновить: нардепы предлагают изменить правила работы добровольных пенсионных накоплений и усилить защиту людей, которые откладывают деньги на будущую пенсию. Соответствующий законопроект № 15570 должен стать одним из шагов к развитию накопительной системы и созданию основы для запуска ее второго уровня.

Так, 25 депутатов предлагают Верховной Раде принять законопроект о реформировании третьего уровня пенсионной системы — добровольных пенсионных накоплений. Сейчас этот сегмент остается небольшим и не в полной мере выполняет свою главную функцию — обеспечивать людям дополнительный доход после выхода на пенсию.

Почему нынешняя система не работает должным образом

Система негосударственного пенсионного обеспечения в Украине фактически работает с 2004 года. По состоянию на 24 августа 2026 года в соответствующий реестр внесено 54 негосударственных пенсионных фонда. В то же время, значительная часть из них фактически прекратила деятельность.

Общая стоимость активов третьего уровня на конец первого квартала 2026 года составила 7,6 млрд грн. В системе было 889,2 тыс. участников, однако пенсионные выплаты уже получали или получали раньше всего 92,5 тыс. человек.

В пояснительной записке отмечается, что в таких масштабах добровольные пенсионные накопления пока не могут существенно дополнять солидарную пенсионную систему и обеспечивать достаточный уровень дохода людей после выхода на пенсию.

Среди проблем называют недостаточную защиту прав участников, бреши и противоречия в законодательстве, недостаточную ответственность учреждений пенсионного обеспечения и несовершенный надзор за их работой.

Как планируют изменить добровольные пенсионные накопления

Проект закона «О добровольных пенсионных фондах» предусматривает обновление правил работы таких учреждений и приближение их к европейским стандартам.

В частности, предлагается четко определить ответственность органов управления и надзора пенсионных компаний. Они будут нести конечную ответственность за соблюдение законодательства и исполнение обязательств перед участниками и получателями пенсионных выплат.

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Также планируется внедрить современную систему корпоративного управления и внутреннего контроля. В пенсионных компаниях должны появиться отдельные функции комплаенса, управления рисками и аудита.

Отдельно изменят подход к инвестированию пенсионных активов. Вместо жестко установленных правил предлагается применять принцип «рассудительного человека» — то есть при инвестировании компании должны прежде всего учитывать долгосрочные интересы участников фондов, должным образом распределять активы и преимущественно использовать инструменты, находящиеся в обращении на регулируемом рынке.

Что это должно дать участникам системы

Люди, которые будут копить деньги в добровольных пенсионных фондах, должны получать полную и актуальную информацию об условиях системы, деятельности фондов и результатах управления их средствами.

Проект также предусматривает усиление риск-ориентированного надзора. Его целью должна быть защита прав участников и получателей пенсионных выплат, а также обеспечение стабильности и надежности пенсионных учреждений.

Информацию об участниках, получателях выплат, активах и других важных данных планируют централизовать. Это должно упростить контроль над системой и усилить защиту прав ее участников.

По замыслу авторов проекта развитие добровольных пенсионных накоплений позволит людям в будущем получать дополнительные выплаты после достижения пенсионного возраста.

Накопленные средства будут при этом в учете на индивидуальном пенсионном счете и смогут наследоваться.

Кроме того, денежные средства в течение периода накопления будут инвестироваться. Таким образом система должна стать не только дополнительным источником дохода для будущих пенсионеров, но и источником долгосрочных инвестиционных ресурсов для украинской экономики.

Обновление третьего уровня также рассматривается как основа для дальнейшего запуска второго уровня пенсионной системы с учетом европейского и международного опыта.

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