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Швеция платит до 55 тыс. евро за выезд: кто может воспользоваться

Личные финансы
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Швеция платит до 55 тыс. евро за выезд: кто может воспользоваться
Швеция платит до 55 тыс. евро за выезд: кто может воспользоваться
Для тех, кто добровольно возвращается на родину, Швеция значительно повысила финансовое пособие.

Новые правила

Они действуют с 1 января 2026 года, взрослый может получить до 32 тысяч евро. А вот семья может получить до 55 тысяч евро
Об этом пишет Blic.
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Согласно статистике, уже к середине февраля поступило 272 обращения, правда, 82 заявителям отказали. А уже через несколько следующих недель число желающих выросло ориентировочно до 370.

Кто может воспользоваться

Воспользоваться этой возможностью позволено далеко не всем иностранцам, находящимся в Швеции.
Обязательное требование — наличие действующего шведского вида на жительство.
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Финансовое пособие предоставляют тем, кто отправляется на родную землю или в другую страну, где гарантировано право на легальное пребывание. Переезд же в другие государства ЕС, Европейское экономическое пространство или Швейцарию под условия программы не подпадает.

Сумма

Фиксированные суммы распределяются следующим образом:
  • один взрослый получает до 32 тысяч евро,
  • супружеская пара (как в официальном, так и в гражданском союзе) — примерно до 45,7 тысяч евро.
  • Общая максимальная сумма на семью составляет 55 тысяч евро,
  • при этом на каждого ребенка дополнительно насчитывают около 2,3 тысяч евро.
Ранее до масштабного пересмотра тарифов финансовая поддержка выглядела более скромной: взрослый мог рассчитывать лишь ориентировочно на 900 евро. Таким образом, выплата выросла в 35 раз.

Цель

Шведское правительство мотивирует свой шаг стремлением дать людям, чья интеграция в общество не сложилась, шанс начать новую жизнь дома.
Кроме того, официальный Стокгольм надеется, что репатрианты смогут внести положительный вклад в экономику и рынок труда своих государств.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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