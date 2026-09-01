Швеция платит до 55 тыс. евро за выезд: кто может воспользоваться Сегодня 16:34 — Личные финансы

Швеция платит до 55 тыс. евро за выезд: кто может воспользоваться

Для тех, кто добровольно возвращается на родину, Швеция значительно повысила финансовое пособие.

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Новые правила

Они действуют с 1 января 2026 года, взрослый может получить до 32 тысяч евро. А вот семья может получить до 55 тысяч евро

Об этом пишет Blic

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Согласно статистике, уже к середине февраля поступило 272 обращения, правда, 82 заявителям отказали. А уже через несколько следующих недель число желающих выросло ориентировочно до 370.

Кто может воспользоваться

Воспользоваться этой возможностью позволено далеко не всем иностранцам, находящимся в Швеции.

Обязательное требование — наличие действующего шведского вида на жительство.

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Финансовое пособие предоставляют тем, кто отправляется на родную землю или в другую страну, где гарантировано право на легальное пребывание. Переезд же в другие государства ЕС, Европейское экономическое пространство или Швейцарию под условия программы не подпадает.

Сумма

Фиксированные суммы распределяются следующим образом:

один взрослый получает до 32 тысяч евро,

супружеская пара (как в официальном, так и в гражданском союзе) — примерно до 45,7 тысяч евро.

Общая максимальная сумма на семью составляет 55 тысяч евро,

при этом на каждого ребенка дополнительно насчитывают около 2,3 тысяч евро.

Ранее до масштабного пересмотра тарифов финансовая поддержка выглядела более скромной: взрослый мог рассчитывать лишь ориентировочно на 900 евро. Таким образом, выплата выросла в 35 раз.

Цель

Шведское правительство мотивирует свой шаг стремлением дать людям, чья интеграция в общество не сложилась, шанс начать новую жизнь дома.

Кроме того, официальный Стокгольм надеется, что репатрианты смогут внести положительный вклад в экономику и рынок труда своих государств.

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