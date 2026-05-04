Швеция запустила свой первый спутник, чтобы следить за россией Сегодня 23:27 — Технологии&Авто

Швеция успешно вывела на орбиту свой первый собственный военный спутник для наблюдения за территорией россии. Космический аппарат стал первым из масштабной серии проектов, призванных усилить обороноспособность страны.

Об этом сообщает государственный вещатель Швеции SVT

До сих пор шведские военные полагались на снимки от коммерческих структур или союзников по НАТО. Теперь ситуация меняется. Собственный аппарат позволяет Стокгольму самостоятельно определять приоритеты разведки.

Страна теперь сможет в режиме реального времени картографировать военные цели внутри рф. Также спутник способен фиксировать перемещение российских войск на ранних этапах.

«У нас будет возможность контролировать и отдавать приоритет разведывательному сенсору, который всегда работает и обладает способностью разведывать на больших расстояниях. Это значительное повышение возможностей», — говорит начальник космического управления Вооруженных сил Швеции Андерс Сундеман.

Почему это стало критически важным

Швеция изменила свою оборонную стратегию. Вступление в НАТО расширило зону ответственности шведской армии до самых границ Альянса и теперь информации нужно больше.

Ключевые задачи спутниковой сети:

мониторинг региона Балтийского моря и Арктики;

обнаружение угроз от перемещения техники рф;

создание точных карт объектов противника

Запуск состоялся в воскресенье с авиабазы ​​в Калифорнии. Миссию выполнила компания SpaceX Илона Маска, а сам процесс вывода длился около десяти минут.

Спутник по размеру напоминает обычную стиральную машину. Несмотря на компактность, он оснащен сверхмощной оптикой.

Аппарату понадобится около месяца, чтобы занять свою рабочую орбиту. В первый год шведским военным будет помогать компания-производитель Planet Labs.

План на 10 спутников и защиту орбиты

Один спутник — это только начало. В ближайшие два года Швеция планирует располагать группировкой из десяти военных аппаратов.

Что известно о будущей сети:

партнеры: Швеция сотрудничает с американской Planet Labs (камеры) и финской ICEYE (радары);

управление: центр космических операций развернут в штаб-квартире ВВС в Уппсале;

мобильность: при необходимости центр управления могут переместиться.

Сундеман особо подчеркнул, что шведские аппараты не имеют наступательного оружия. Они не будут атаковать или глушить вражеские спутники.

В настоящее время в мире насчитывается от 12 000 до 15 000 спутников. Швеция стремится стать полноправным игроком в этом пространстве, планируя в будущем запускать аппараты из собственного космодрома Эсрейндж в Кируне.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.