Импорт электромобилей обвалился: украинцы возвращаются к бензину — причины (инфографика)

В апреле 2026 года по сравнению с апрелем 2025-го электромобили резко потеряли позиции на украинском авторынке.
Об этом сообщает RST.ua.
На рынке новых авто их доля сократилась с 15,5% до 9%, а среди импортированных легковых авто в два раза — с 20% до 10%.
Бензиновые модели сформировали 48% импорта (новых и б/у), став лидером выбора украинцев.
Несмотря на рост цен на горючее, спрос на бензиновые авто увеличивается.

Причины

Эксперты RST.ua объясняют это отменой льгот на ввоз электромобилей в 2026 году и массовыми блэкаутами в начале года.
Цены

Средняя цена купленных авто — 5 600 долларов. Средний возраст авто -18 лет.
До этого Finance.ua отмечал, что в течение І кв. В 2026 году украинцы приобрели 50,1 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Из этого количества абсолютное большинство составляли кроссоверы — 53%.
Ранее писали, что украинцы предпочитают кроссоверы и внедорожники как среди новых авто, так и среди подержанных. Доля SUV в продажах новых машин достигла почти 87%, а среди импортированных автомобилей с пробегом превышает половину.
Finance.ua также писал, что в первом квартале 2026 года рынок новых автомобилей в Европейском Союзе продемонстрировал стабильные объемы продаж. В то же время разница между странами по количеству реализованных авто остается существенной — от сотен тысяч до нескольких тысяч машин.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Авто
