Работники Oracle обучали ИИ, который их заменил 05.05.2026

Сотрудники сами предоставили материалы для обучения ИИ-моделей, их заменивших

Компания Oracle сократила за последний месяц около 30 000 человек, при этом сотрудники фактически сами предоставили материалы для обучения заменивших их ИИ-моделей.

Об этом говорится в статье Time.

Информация о волне сокращений в Oracle появилась в начале апреля 2026 года. В руководстве заявили, что это часть процесса реорганизации. Компания сделала ставку на ИИ, решение на базе которого частично было заменено некоторыми сотрудниками.

Это далеко не единственная фирма, которая пошла по такому пути. О сокращении персонала также заявили, например, Amazon и Block, опять же из-за ИИ.

Сотрудники готовили данные для ИИ

В интервью для Time бывшая сотрудница Oracle, учившая клиентов работе с продуктами фирмы, заявила, что ее и других обязали документировать процессы для обучения ИИ. Фактически, они сами подготовили себе замену.

За годы работы в организации она, по ее словам, получала только положительные оценки. Теперь она осталась без обеспечения, пенсии и около $300 000 недополученных бонусов.

«Это действительно заставляет чувствовать себя использованным и униженным. Они заставляют тебя что-то делать, это записывается, а потом они собираются заменить тебя тем, что ты только что создала», — приводит журнал слова собеседницы.

По данным издания, в середине апреля 2026 года около 600 бывших сотрудников Oracle обратились в компанию с письмом, в котором попросили увеличить выплаты и продлить некоторые другие льготы. Фирма будто бы отказалась, сославшись на то, что будет рассматривать все претензии индивидуально.

Эффективность ИИ под вопросом

В статье поднимается вопрос о том, насколько целесообразно использование ИИ для рабочих процессов. В частности, глава совета директоров Oracle Ларри Эллисон ранее заявлял о том, что весь код в компании пишется ИИ-моделями, а не людьми.

В то же время, по данным издания, некоторые бывшие сотрудники считают, что внедрение решений на базе технологий имело неоднозначные последствия. Из статьи следует, что младшие специалисты активно использовали ИИ-инструменты, но полученный код часто был полон ошибок. В результате старшим инженерам приходилось тратить гораздо больше времени, чтобы оптимизировать его по сравнению с обычным рабочим процессом.

По словам другой сотрудницы, это были собственные решения Oracle, а не посторонние сервисы.

«Наша команда каждый была огорчена тем, что нам говорили использовать их, а это не экономило времени и только снижало производительность», — заявила она.

В то же время, несмотря на внедрение ИИ в рабочие процессы, требования руководства к производительности выросли. В случае некоторых бывших сотрудников это привело к переработкам.

«Мы обучали ИИ, чтобы он заменил нас, но ИИ — это единственный способ справиться с нашей рабочей нагрузкой. Ты отстаешь от всех дедлайнов, и тебя заставляют действовать», — приводит издание еще одной сотрудницы.

Кроме того, по меньшей мере часть сотрудников также выразила опасение, что это глобальный тренд. Это подтверждают и ситуации на рынке. Кроме вышеупомянутых организаций, многие другие крипто- и технокомпании планируют перевести определенную долю рабочих задач на ИИ.

