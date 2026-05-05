FIAT расширил линейку Qubo L 2027 (фото)
FIAT постепенно формирует обновленную гамму моделей и расширяет предложение для одного из своих самых компактных и универсальных авто.
Новый FIAT Qubo L 2027, который уже продается с дизельным двигателем, теперь получил дополнительные силовые установки, в частности бензиновый вариант, что делает модель более универсальной для различных рынков и потребностей.
Модель остается в формате легкового фургона и компактного минивэна, предлагая как пятиместную, так и семиместную конфигурацию. FIAT Qubo L 2027 уже доступен в Германии, а затем ожидается выход и на другие рынки.
Первоначально модель предлагается с дизельным четырехцилиндровым двигателем объемом 1.5 литра мощностью 100 л.с. Теперь к нему прилагается бензиновый трехцилиндровый турбомотор 1.2 мощностью 110 л.с., работающий исключительно с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач.
Кроме классических двигателей внутреннего сгорания, в линейке есть полностью электрическая версия. Она оснащена силовой установкой мощностью 136 л.с. и батареей емкостью 50 кВт-ч, которая обеспечивает запас хода до 340 км.
