0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Следующее поколение BMW X6 и iX6 показали на рендерах

Технологии&Авто
32
Следующее поколение BMW X6 и iX6 показали на рендерах
Следующее поколение BMW X6 и iX6 показали на рендерах
Премиальный баварский автопроизводитель представил свои ключевые новинки на Auto China 2026. На автосалоне в Пекине дебютировали обновленные BMW 7 Series и BMW i7, а также версии BMW iX3 и BMW i3 Neue Klasse с увеличенной колесной базой. В то же время, компания уже очерчивает дальнейшие шаги развития.
BMW видит потенциал роста в сегменте флагманских седанов, особенно на фоне того, как конкуренты постепенно отказываются от роскошных лимузинов. Параллельно бренд оптимизирует модельный ряд: в США, к примеру, планируется отказ от BMW iX и BMW i4. Их фактически заменят новые модели семейства Neue Klasse, среди которых ожидаются BMW iX5 и BMW iX6.
Будущий BMW iX5 Neue Klasse 2027 уже замечали во время тестов на Нюрбургринг вместе с новым поколением BMW X5. Ожидается, что модель получит широкий выбор силовых установок: от мягких и плагин-гибридов до электрических версий и даже вариантов на водородных топливных элементах.
Параллельно с этим появляется все больше слухов о купеобразном кроссовере BMW X6 нового поколения, в частности его электрической версии BMW iX6 Neue Klasse. По неофициальной информации, модель может появиться в 2028—2029 годах и станет логическим продолжением линейки рядом с iX3 и iX5.
Ожидается, что новые X6 и iX6 займут основные дизайнерские решения Neue Klasse. В то же время iX6 будет отличаться более динамичным силуэтом с наклонной линией крыши в стиле купе-кроссовера. Однако есть предположение, что BMW не собирается делать слишком большие инвестиции в следующее поколение X6.
По материалам:
uamotors
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems