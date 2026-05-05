Следующее поколение BMW X6 и iX6 показали на рендерах Сегодня 04:52 — Технологии&Авто

Следующее поколение BMW X6 и iX6 показали на рендерах

Премиальный баварский автопроизводитель представил свои ключевые новинки на Auto China 2026. На автосалоне в Пекине дебютировали обновленные BMW 7 Series и BMW i7, а также версии BMW iX3 и BMW i3 Neue Klasse с увеличенной колесной базой. В то же время, компания уже очерчивает дальнейшие шаги развития.

BMW видит потенциал роста в сегменте флагманских седанов, особенно на фоне того, как конкуренты постепенно отказываются от роскошных лимузинов. Параллельно бренд оптимизирует модельный ряд: в США, к примеру, планируется отказ от BMW iX и BMW i4. Их фактически заменят новые модели семейства Neue Klasse, среди которых ожидаются BMW iX5 и BMW iX6.

Будущий BMW iX5 Neue Klasse 2027 уже замечали во время тестов на Нюрбургринг вместе с новым поколением BMW X5. Ожидается, что модель получит широкий выбор силовых установок: от мягких и плагин-гибридов до электрических версий и даже вариантов на водородных топливных элементах.

Параллельно с этим появляется все больше слухов о купеобразном кроссовере BMW X6 нового поколения, в частности его электрической версии BMW iX6 Neue Klasse. По неофициальной информации, модель может появиться в 2028—2029 годах и станет логическим продолжением линейки рядом с iX3 и iX5.

Ожидается, что новые X6 и iX6 займут основные дизайнерские решения Neue Klasse. В то же время iX6 будет отличаться более динамичным силуэтом с наклонной линией крыши в стиле купе-кроссовера. Однако есть предположение, что BMW не собирается делать слишком большие инвестиции в следующее поколение X6.

uamotors По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.