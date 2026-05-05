Kia показала новый пикап (фото)

Новый Kia Tasman X-Pro 2026 стал дебютом корейского бренда в сегменте пикапов и сразу выбрал нетипичный путь: вместо легкой конструкции с несущим кузовом модель получила классическую рамную архитектуру.
Наибольшее внимание привлекает передняя часть с нестандартным расположением оптики. В то же время, общие пропорции кузова остаются типичными для пикапа. Квадратная кабина и мощный силуэт подчеркивают его утилитарное предназначение.
Под капотом размещен 2,2-литровый турбодизель мощностью 207 л. с. и с крутящим моментом 440 Нм, работающим в паре с 8-ступенчатым автоматом и системой полного привода. В техническом плане пикап имеет независимую переднюю подвеску и заднюю зависимую на рессорах.
Интерьер стал одним из ключевых преимуществ Tasman. Здесь использован подход, типичный для SUV-линейки Kia: два 12,3-дюймовых дисплея, которые формируют единый цифровой блок, качественные материалы и продуманная эргономика. В то же время, часть функций климат-контроля вынесена в сенсорное управление, что может быть не слишком удобным в повседневной эксплуатации.
Среди практических решений отмечаются складной центральный столик, большой отсек под задними сиденьями объемом 33 литра и просторный второй ряд, получивший функции регулировки. В грузовой платформе объемом 1173 литра предусмотрены крепеж и дополнительные опции для организации пространства.
На ходу Tasman демонстрирует больше «легковых» ощущений, чем ожидается от пикапа. Дизельный мотор обеспечивает ранний и уверенный подхват тяги, а шумоизоляция снижает уровень шумов в салоне. Подвеска настроена мягче многих конкурентов, что делает модель ближе к SUV по ощущениям.
Внедорожный потенциал подкрепляют режимы движения, система X-Trek для медленного преодоления сложных участков и камера Ground View Monitor, показывающая простор под передней частью авто.
В общем, Kia Tasman X-Pro выглядит как уверенный дебют в новом классе: с сильным интерьером, современным оснащением и конкурентной техникой.
По материалам: MMR
MMR
