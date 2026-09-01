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Сколько будет стоить газ в сентябре? Поставщики обнародовали ценники

Личные финансы
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Базовыми для населения именно годовые тарифы
Базовыми для населения именно годовые тарифы
Поставщики газа для бытовых потребителей обнародовали ценники на сентябрь.
Об этом сообщает ГазПравда.
Сейчас на рынке газа для населения работает 8 компаний. Четыре из них предлагают только годовые тарифы, еще четыре — как годовые, так и месячные переменные.

Месячные предложения

Месячные ценники в сентябре по сравнению с августом снизились. Они колеблются от 8,46 до 26,99 грн. за метр кубический.
Цена на газ
Цена на газ, gazpravda.com.ua

Годовые ценники

Годовые предложения традиционно не изменились. Они колеблются от 7,96 до 9,99 грн. за куб.
Базовые для населения — именно годовые тарифы. Самовольно переводить клиентов с годовых на месячные тарифы компании не вправе.
Подавляющее большинство бытовых потребителей — около 98% или более 12 миллионов домохозяйств — являются клиентами ГК «Нафтогаз Украины». Ее тариф «Фиксированный» — 7,96 грн за кубометр — будет действовать, по меньшей мере, до 30 апреля 2027 года.
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Напомним, ранее Finance.ua писал, что потребители начали получать новые квитанции за газ — отдельную оплату за техническое обслуживание внутридомовых сетей. Это фактически третья платежка, не связанная с потреблением газа или оплатой за его распределение. Суммы в счетах колеблются от 100 до 1000 грн в зависимости от типа дома, количества абонентов и сложности сетей.
Также мы говорили, что на часть коммунальных услуг цены в столице зафиксированы на уровне предыдущих лет. Общая стоимость централизованного водоснабжения и водоотвода составляет около 30,38 грн. за кубометр. На отопление во время действия военного положения для населения применяется тариф 1654,41 грн за 1 Гкал. Зимой основная нагрузка приходится именно на него. Летом самые большие платежи формируют электроэнергия, вода и содержание дома.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ГазТарифы
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