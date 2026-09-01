Укрпочта начнет доставлять свидетельства о браке украинцам за границу Сегодня 14:23 — Личные финансы

Сервис Брак онлайн успешно работает в Украине уже два года

Укрпочта присоединилась к обновленному государственному сервису «Брак онлайн 2.0». В рамках проекта почтовый оператор будет обеспечивать международную доставку свидетельств о браке для украинцев, находящихся за рубежом.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Для Укрпочты это пилотный проект в новом формате. По его результатам, компания определит условия дальнейшего масштабирования услуги.

Услугу планируют расширить до 48 стран

Географию услуги расширят в три этапа в 48 стран Европы и мира. Информацию о перечне направлений, сроках и стоимости доставки будут обнародовать по мере запуска каждого.

«Если люди вступают в брак дистанционно, они не должны ехать в Украину только за свидетельством. Отработаем механизм и будем постепенно расширять географию услуги», — отмечают в Укрпочте.

Как будет работать «Брак онлайн 2.0»

Сервис Брак онлайн успешно работает в Украине уже два года, а в 2026 году 40% всех браков было зарегистрировано в электронной форме.

Над развитием версии 2.0 Брак онлайн работают Министерство юстиции Украины, Министерство цифровой трансформации Украины, государственное предприятие «Дія», государственное предприятие «Национальные информационные системы» и Цифровые офисы государственной регистрации актов гражданского состояния при поддержке швейцарско-украинской Программы EGAP, выполняемой Фондом Восточная Европа. Укрпочта является партнером услуги и отвечает за доставку документов.

С запуском международной доставки весь процесс — от подачи заявления и проведения видеоцеремонии до получения готового документа станет максимально удобным независимо от страны местонахождение невест.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что в Украине все больше пар выбирают вступление в брак онлайн. Если в прошлом году цифровым браком воспользовались 18% молодоженов, то за первое полугодие 2026 года их доля выросла до 40%.

Поэтому правительство поддержало расширение функционала сервиса «Брак онлайн», в том числе с учетом нужд людей с инвалидностью и находящихся за рубежом украинцев. К концу 2026 г. сервис планируют дополнить несколькими новыми функциями. В частности, вдовы и вдовцы смогут заключать новый брак полностью дистанционно.

Еще одно обновление будет касаться украинцев за границей. Молодожены смогут заказывать международную доставку свидетельства о браке в одну из 48 стран мира.

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