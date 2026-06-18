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Расторжение брака через «Дію»: стартовало бета-тестирование новой услуги

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Бумажные экземпляры свидетельства о расторжении брака будут отправляться по почте
Бумажные экземпляры свидетельства о расторжении брака будут отправляться по почте
В «Действии» запускают бета-тестирование онлайн-услуги по расторжению брака. Услуга позволит подать заявление о расторжении брака онлайн, присоединиться к видеоконференции без посещения отделения ГРАГС, получить свидетельство по почте и пользоваться цифровым подтверждением расторжения брака.
Об этом сообщила пресс-служба «Дії».
«Если вы с партнером приняли решение развестись, подавайте заявку на тестирование и помогите усовершенствовать сервис перед запуском», — сказано в сообщении.

Кто может принять участие в бета-тестировании

Для участия требуется:
  • быть гражданином или гражданкой Украины от 18 лет;
  • иметь верифицированный РНУКНП;
  • иметь ID-карту или загранпаспорт, отображаемый в приложении Дія;
  • иметь актовую запись о браке в Дії;
  • не иметь общих несовершеннолетних детей.

Процедура расторжения брака через приложение

Как уточнили в Министерстве юстиции, после запуска сервиса один из супругов сможет подать заявление через приложение Дія, а другой подтвердить его с помощью Дія.Підписи. После проверки данных и завершения предусмотренного законом срока на обдумывание решения (не менее одного месяца и двух дней с даты подачи заявления) будет проходить видеоконференция с работником ДРАЦС, в ходе которой партнеры должны подтвердить намерение расторгнуть брак и подписать согласие Дія.Підпис.
Активная запись о расторжении брака после завершения процедуры автоматически появится в приложении Дія.
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Бумажные экземпляры свидетельства о расторжении брака будут отправляться по почте в пределах Украины.
Супружеские пары, имеющие общих несовершеннолетних детей, не смогут воспользоваться онлайн-разводом — в таком случае расторжение брака возможно только по решению суда.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в «Дії» тестируют услугу, где можно будет уволиться с работы онлайн на временно оккупированных территориях.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Дия
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