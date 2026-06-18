Расторжение брака через «Дію»: стартовало бета-тестирование новой услуги Сегодня 16:21

Бумажные экземпляры свидетельства о расторжении брака будут отправляться по почте

В «Действии» запускают бета-тестирование онлайн-услуги по расторжению брака. Услуга позволит подать заявление о расторжении брака онлайн, присоединиться к видеоконференции без посещения отделения ГРАГС, получить свидетельство по почте и пользоваться цифровым подтверждением расторжения брака.

Об этом сообщила пресс-служба «Дії».

«Если вы с партнером приняли решение развестись, подавайте заявку на тестирование и помогите усовершенствовать сервис перед запуском», — сказано в сообщении.

Кто может принять участие в бета-тестировании

Для участия требуется:

быть гражданином или гражданкой Украины от 18 лет;

иметь верифицированный РНУКНП;



иметь ID-карту или загранпаспорт, отображаемый в приложении Дія;



иметь актовую запись о браке в Дії;



не иметь общих несовершеннолетних детей.



Процедура расторжения брака через приложение

Как уточнили в Министерстве юстиции, после запуска сервиса один из супругов сможет подать заявление через приложение Дія, а другой подтвердить его с помощью Дія.Підписи. После проверки данных и завершения предусмотренного законом срока на обдумывание решения (не менее одного месяца и двух дней с даты подачи заявления) будет проходить видеоконференция с работником ДРАЦС, в ходе которой партнеры должны подтвердить намерение расторгнуть брак и подписать согласие Дія.Підпис.

Активная запись о расторжении брака после завершения процедуры автоматически появится в приложении Дія.

Бумажные экземпляры свидетельства о расторжении брака будут отправляться по почте в пределах Украины.

Супружеские пары, имеющие общих несовершеннолетних детей, не смогут воспользоваться онлайн-разводом — в таком случае расторжение брака возможно только по решению суда.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что в «Дії» тестируют услугу, где можно будет уволиться с работы онлайн на временно оккупированных территориях.

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