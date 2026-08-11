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В Украине расширят возможности онлайн-брака: кто сможет жениться дистанционно

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Пара женится онлайн
Пара женится онлайн
Свадьба без очередей и походов в ЗАГС становится для украинцев все более привычной. Цифровой брак набирает популярность, а теперь сервис планируют расширить новыми возможностями.
Так, по данным Минцифры, в Украине все больше пар выбирают женитьбу онлайн. Если в прошлом году цифровым браком воспользовались 18% молодоженов, то за первое полугодие 2026 их доля выросла до 40%.
Правительство также поддержало расширение функционала сервиса «Брак онлайн», в том числе с учетом нужд людей с инвалидностью и находящихся за рубежом украинцев.

Какие новые возможности появятся

К концу 2026 года сервис планируют дополнить несколькими новыми функциями.
В частности, вдовы и вдовцы смогут заключать новый брак полностью дистанционно.
Также планируют запустить видеоцеремонии с переводом на жестовой язык. Это позволит людям с нарушениями слуха или речи жениться онлайн с привлечением переводчика жестового языка.
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Еще одно обновление будет касаться украинцев за границей. Молодожены смогут заказывать международную доставку свидетельства о браке в одну из 48 стран мира.
Новые функции будут запускаться постепенно. Международная доставка свидетельств сначала протестируется в нескольких странах, после чего географию услуги планируется расширить.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Дия
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