В Украине расширят возможности онлайн-брака: кто сможет жениться дистанционно Сегодня 07:08

Пара женится онлайн

Свадьба без очередей и походов в ЗАГС становится для украинцев все более привычной. Цифровой брак набирает популярность, а теперь сервис планируют расширить новыми возможностями.

Так, по данным Минцифры, в Украине все больше пар выбирают женитьбу онлайн. Если в прошлом году цифровым браком воспользовались 18% молодоженов, то за первое полугодие 2026 их доля выросла до 40%.

Правительство также поддержало расширение функционала сервиса «Брак онлайн», в том числе с учетом нужд людей с инвалидностью и находящихся за рубежом украинцев.

Какие новые возможности появятся

К концу 2026 года сервис планируют дополнить несколькими новыми функциями.

В частности, вдовы и вдовцы смогут заключать новый брак полностью дистанционно.

Также планируют запустить видеоцеремонии с переводом на жестовой язык. Это позволит людям с нарушениями слуха или речи жениться онлайн с привлечением переводчика жестового языка.

Еще одно обновление будет касаться украинцев за границей. Молодожены смогут заказывать международную доставку свидетельства о браке в одну из 48 стран мира.

Новые функции будут запускаться постепенно. Международная доставка свидетельств сначала протестируется в нескольких странах, после чего географию услуги планируется расширить.

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