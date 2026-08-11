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Укрпочта начала торговать электроникой

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Сеть «Укрпочты» стала дополнительным каналом продаж для украинского ритейла. Первым партнером проекта стала сеть магазинов электроники «Цитрус», которая интегрировала продажи с инфраструктурой национального почтового оператора.
Об этом сообщила пресс-служба компании.

Как будет работать продажа товаров через «Укрпочту»

Сеть Укрпочты насчитывает более 26 тысяч точек присутствия по всей Украине. Для крупного ритейла развитие в небольших громадах традиционно связано с экономическими трудностями: открывать полноценный магазин там, где спрос ограничен, часто нерентабельно.
В прифронтовых населенных пунктах к этому прилагается вопрос безопасности. В то же время «Укрпочта» продолжает работать, в частности, через сеть передвижных отделений, которые обеспечивают людей пенсиями, социальными выплатами, лекарствами и посылками. Теперь эта инфраструктура будет использоваться также в качестве канала доступа к товарам.
Заказ можно оформить по отдельному каталогу. Он доступен в печатном виде в отделениях или электронной версии у работника «Укрпочты».
В каталог вошли около 140 наименований товаров среднего и малого размера: смартфоны, наушники, мелкая бытовая техника, аксессуары и другие популярные товары.

Доставка и оплата заказов

Заказы доставляются в течение 2−5 рабочих дней после подтверждения поставщиком. Стоимость доставки фиксирована — 50 гривен за одну отправку. Оплатить покупку можно при получении после ее проверки.
По материалам:
Finance.ua
УкрпочтаТехника
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