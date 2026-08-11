Ford запускает ИИ-ассистента для автомобилей Сегодня 04:09 — Технологии&Авто

Ford

Ford начала внедрять ИИ-ассистента, который будет помогать владельцам автомобилей Ford и Lincoln получать информацию о своих машинах. Он будет работать в мобильных приложениях брендов и сможет отвечать на вопросы о состоянии и возможностях конкретного авто.

Об этом сообщает The Verge.

Как это будет работать

Ассистент будет работать в формате чат-бота, привязанного к автомобилю пользователя. Благодаря этому он будет иметь доступ к ряду данных о конкретной модели, в частности, информации об уровне топлива, грузоемкости и возможностях буксировки.

Водитель сможет, например, спросить, сколько горючего понадобится для следующей поездки или способен ли его пикап буксировать моторную лодку.

Также ИИ будет отвечать на вопросы технических характеристик автомобиля и будущего технического обслуживания. В частности, ассистент сможет помочь проверить уровень горючего и давление в шинах.

Также Ford планирует в 2027 году запустить голосовую версию помощника прямо в автомобилях. Ранее компания заявляла, что разрабатывает систему независимой от конкретного чат-бота, чтобы она могла работать с разными большими языковыми моделями.

Ford — не единственная компания, которая добавляет ИИ в автомобили. Собственные голосовые ассистенты уже представили Rivian и Mercedes-Benz. BMW использует Alexa от Amazon, а General Motors — Gemini от Google. Автомобили Volvo и Polestar со встроенной операционной системой Google также должны получить Gemini.

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