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россия запускает собственный аналог Starlink быстрее, чем предполагалось — ГУР

Технологии&Авто
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россия ускорила развертывание спутниковой системы «Рассвет», которая должна стать аналогом Starlink. По словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Москва запускает спутники гораздо быстрее, чем предполагали ее первоначальные планы.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил заместитель начальника ГУР МО Украины генерал-майор Вадим Скибицкий.
«Москва внедряет „Рассвет“ — практически российский аналог системы Starlink. И они начали ее запускать гораздо быстрее, чем предполагалось их планами», — сказал он.

Сколько спутников планирует запустить россия

Вадим Скибицкий отметил, что в марте 2026 года россия уже вывела на околоземную орбиту 16 спутников. В дальнейшем планируется запускать другие аппараты, чтобы сформировать группировку из 292 спутников в 2027 году.
К 2035 году россия планирует увеличить группировку до 924 спутников.
«Пока они могут работать фрагментарно, когда спутник проходит над нашей территорией. Когда россияне выведут полноценную группировку спутников, эта система будет работать как Starlink», — отметил представитель ГУР.
Скибицкий также сообщил, что уже идет обсуждение возможных способов противодействия российской спутниковой системе.

Что известно о «Рассвете»

Ранее советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов («Флэш») сообщал, что россия запустила вторую партию спутников «Рассвет», которые должны стать аналогом Starlink.
В мае Флэш заявлял, что российская система спутниковой связи Рассвет находится на раннем этапе развертывания и не имеет достаточного количества спутников.
По материалам:
mezha.media
StarlinkТехнологиироссия
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