Какие подержанные автомобили чаще всего ввозят в Украину: топ-10 моделей
Украинцы продолжают активно покупать подержанные автомобили из-за границы. Только в июле на украинские номера поставили 22,6 тыс. легковушек с пробегом.
По данным «Укравтопрома», по сравнению с июлем прошлого года количество таких авто выросло на 1%.
Какие авто чаще всего ввозили в Украину
Наибольшую долю среди импортируемых в июле подержанных машин традиционно составили автомобили с бензиновыми двигателями — 55%. Для сравнения год назад их доля составляла 48%.
Еще 17% пришлось на дизельные автомобили, 15% - на электромобили, 10% - на гибриды и 3% - на машины с ГБО.
При этом доля электромобилей заметно снизилась — с 24% в июле 2025 года до 15% в этом году. В то же время гибридов стало больше: их доля выросла с 6% до 10%.
Средний возраст автомобилей, получивших в июле украинские номера, составлял 8,8 года.
Топ-10 самых популярных моделей
Первое место в рейтинге впервые занял Volkswagen Tiguan — в июле украинцы зарегистрировали 937 таких авто.
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В десятку самых популярных вошли:
- Volkswagen Tiguan — 937 авто;
- Volkswagen Golf — 862;
- Audi Q5 — 803;
- Nissan Rogue — 799;
- Skoda Octavia — 661;
- Renault Megane — 618;
- Tesla Model Y — 509;
- Ford Escape — 465;
- Tesla Model 3 — 456;
- Mazda CX-5 — 432.
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