Какие подержанные автомобили чаще всего ввозят в Украину: топ-10 моделей Сегодня 19:05 — Технологии&Авто

Volkswagen Tiguan

Украинцы продолжают активно покупать подержанные автомобили из-за границы. Только в июле на украинские номера поставили 22,6 тыс. легковушек с пробегом.

По данным «Укравтопрома», по сравнению с июлем прошлого года количество таких авто выросло на 1%.

Какие авто чаще всего ввозили в Украину

Наибольшую долю среди импортируемых в июле подержанных машин традиционно составили автомобили с бензиновыми двигателями — 55%. Для сравнения год назад их доля составляла 48%.

Еще 17% пришлось на дизельные автомобили, 15% - на электромобили, 10% - на гибриды и 3% - на машины с ГБО.

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При этом доля электромобилей заметно снизилась — с 24% в июле 2025 года до 15% в этом году. В то же время гибридов стало больше: их доля выросла с 6% до 10%.

Средний возраст автомобилей, получивших в июле украинские номера, составлял 8,8 года.

Топ-10 самых популярных моделей

Первое место в рейтинге впервые занял Volkswagen Tiguan — в июле украинцы зарегистрировали 937 таких авто.

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В десятку самых популярных вошли:

Volkswagen Tiguan — 937 авто; Volkswagen Golf — 862; Audi Q5 — 803; Nissan Rogue — 799; Skoda Octavia — 661; Renault Megane — 618; Tesla Model Y — 509; Ford Escape — 465; Tesla Model 3 — 456; Mazda CX-5 — 432.

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