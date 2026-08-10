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Какие подержанные автомобили чаще всего ввозят в Украину: топ-10 моделей

Технологии&Авто
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Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Украинцы продолжают активно покупать подержанные автомобили из-за границы. Только в июле на украинские номера поставили 22,6 тыс. легковушек с пробегом.
По данным «Укравтопрома», по сравнению с июлем прошлого года количество таких авто выросло на 1%.

Какие авто чаще всего ввозили в Украину

Наибольшую долю среди импортируемых в июле подержанных машин традиционно составили автомобили с бензиновыми двигателями — 55%. Для сравнения год назад их доля составляла 48%.
Еще 17% пришлось на дизельные автомобили, 15% - на электромобили, 10% - на гибриды и 3% - на машины с ГБО.
При этом доля электромобилей заметно снизилась — с 24% в июле 2025 года до 15% в этом году. В то же время гибридов стало больше: их доля выросла с 6% до 10%.
Средний возраст автомобилей, получивших в июле украинские номера, составлял 8,8 года.

Топ-10 самых популярных моделей

Первое место в рейтинге впервые занял Volkswagen Tiguan — в июле украинцы зарегистрировали 937 таких авто.
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В десятку самых популярных вошли:
  1. Volkswagen Tiguan — 937 авто;
  2. Volkswagen Golf — 862;
  3. Audi Q5 — 803;
  4. Nissan Rogue — 799;
  5. Skoda Octavia — 661;
  6. Renault Megane — 618;
  7. Tesla Model Y — 509;
  8. Ford Escape — 465;
  9. Tesla Model 3 — 456;
  10. Mazda CX-5 — 432.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
АвтоАвторынок Украины
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