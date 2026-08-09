Названы крупнейшие автомобильные рынки Европы
В первом полугодии 2026 года в странах Европейского Союза было реализовано около 5,9 млн новых легковых автомобилей. Наибольший спрос зафиксировали в Германии, в то время как меньше всего новых машин приобрели жители Мальты.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Крупнейшие автомобильные рынки ЕС
Крупнейшим автомобильным рынком ЕС остается Германия. За шесть месяцев там зарегистрировали около 1,5 млн новых легковушек. Это на 5,8% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
В пятерку крупнейших рынков также вошли:
- Германия — 1 484 393 авто (+5,8%);
- Италия — 936 045 (+9,5%);
- Франция — 857165 (+1,8%);
- Испания — 647 711 (+6,2%);
- Польша — 312 033 (+9,4%).
Среди стран Евросоюза меньше всего новых автомобилей зарегистрировали на Мальте — всего 3 839 авто.
В список самых маленьких рынков также попали:
- Литва — 24 119 ед. (+16%);
- Латвия — 11 346 ед. (+0,5%);
- Эстония — 9 979 ед. (+62,1%);
- Кипр — 7 244 ед. (-11,9%);
- Мальта — 3 839 ед. (+30,2%).
Аналитики отмечают, что в Украине с января по июнь 2026 года было реализовано 33 тыс. новых легковых авто (+0,5%).
Ранее Finance.ua писал, что в июле спрос на новые легковые авто несколько снизился. За прошлый месяц украинцами было приобретено 5754 новых авто, что на 10,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Toyota является самой популярной маркой среди украинских покупателей новых авто, а бестселлером месяца стал кроссовер Toyota RAV4.
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