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Названы крупнейшие автомобильные рынки Европы

Технологии&Авто
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Крупнейшие и наименьшие автомобильные рынки ЕС
Крупнейшие и наименьшие автомобильные рынки ЕС, Фото: magnific
В первом полугодии 2026 года в странах Европейского Союза было реализовано около 5,9 млн новых легковых автомобилей. Наибольший спрос зафиксировали в Германии, в то время как меньше всего новых машин приобрели жители Мальты.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Крупнейшие автомобильные рынки ЕС

Крупнейшим автомобильным рынком ЕС остается Германия. За шесть месяцев там зарегистрировали около 1,5 млн новых легковушек. Это на 5,8% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
В пятерку крупнейших рынков также вошли:
  • Германия — 1 484 393 авто (+5,8%);
  • Италия — 936 045 (+9,5%);
  • Франция — 857165 (+1,8%);
  • Испания — 647 711 (+6,2%);
  • Польша — 312 033 (+9,4%).
Среди стран Евросоюза меньше всего новых автомобилей зарегистрировали на Мальте — всего 3 839 авто.
В список самых маленьких рынков также попали:
  • Литва — 24 119 ед. (+16%);
  • Латвия — 11 346 ед. (+0,5%);
  • Эстония — 9 979 ед. (+62,1%);
  • Кипр — 7 244 ед. (-11,9%);
  • Мальта — 3 839 ед. (+30,2%).
Аналитики отмечают, что в Украине с января по июнь 2026 года было реализовано 33 тыс. новых легковых авто (+0,5%).
Ранее Finance.ua писал, что в июле спрос на новые легковые авто несколько снизился. За прошлый месяц украинцами было приобретено 5754 новых авто, что на 10,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Toyota является самой популярной маркой среди украинских покупателей новых авто, а бестселлером месяца стал кроссовер Toyota RAV4.
По материалам:
Finance.ua
АвтоАвторынок
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