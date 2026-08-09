Спрос на Ferrari превышает предложение: новые авто придется ждать к 2028 году
Покупателям, которые заказывают новые автомобили Ferrari сейчас, вероятно, придется ждать их поставки до 2028 года. Компания сообщила, что ее портфель заказов уже полностью покрывает весь 2027 год, что свидетельствует о стабильно высоком спросе на автомобили бренда.
Об этом сообщает американское автомобильное онлайн-издание AutoBlog.
Как отмечает издание, еще недавно Ferrari была прежде всего известна как престижный производитель одних из самых экзотичных высокопроизводительных автомобилей в мире, таких как 812 Superfast и 488.
Сегодня итальянский автопроизводитель расширил модельный ряд, представив кроссовер Purosangue и полностью электрический Luce, который вызвал неоднозначную реакцию. Пока что рано оценивать, насколько успешной будет эта стратегия в долгосрочной перспективе, однако, согласно отчету Ferrari за второй квартал 2026 года, портфель заказов уже полностью заполнен на весь 2027 год
— говорится в сообщении.
Это свидетельствует о стабильном спросе, хотя объем поставок Ferrari во втором квартале сократился на 3,7% в годовом исчислении — до 3366 автомобилей.
В то же время операционная прибыль (EBIT) выросла на 9,5% — до 605 млн евро (около 697 млн долларов США по текущему курсу). В компании объяснили это более выгодной структурой продаж и более высоким, чем ожидалось, спросом на индивидуализацию автомобилей.
Европа остается главным рынком для Ferrari
На регион EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) пришлось 55% поставок Ferrari во втором квартале 2026 года. На страны Америки — 23%, остальную часть Азиатско-Тихоокеанского региона — 16%, а материковый Китай, Гонконг и Тайвань — 6%.
Ferrari сообщила, что с производства постепенно снимают модели 296 GTS, Roma Spider, SF90 XX и SF90 XX Spider.
Вместо них заменяют Amalfi, 296 Speciale, 296 Speciale A и 849 Testarossa — гибридный преемник SF90 Stradale с возможностью зарядки от сети.
Автопроизводитель не уточнил, какие именно модели обеспечили портфель заказов на 2027 год, однако эти изменения в модельном ряду могут частично объяснять высокий спрос.
Первый электромобиль Ferrari — Luce — после премьеры в мае 2026 года подвергся критике, в основном из-за дизайна. В то же время, по данным компании, модель выполнила план продаж на 2026 год всего за два месяца.
Спрос на Ferrari продолжает расти
Поскольку текущий портфель заказов Ferrari уже полностью покрывает 2027 год, покупатели, которые оформят заказ сейчас, скорее всего, получат автомобили только в 2028 году.
Тем временем компания продолжает обновлять модельный ряд. В этом году Ferrari планирует представить пять новых моделей.
На данный момент уже дебютировали Amalfi Spider, Luce и 12Cilindri Manuale, оснащенный шестиступенчатой механической коробкой передач с системой manual-by-wire и классической открытой схемой переключения передач.
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Несмотря на расширение линейки электрифицированных моделей, Ferrari намерена сохранять сбалансированный подход к силовым установкам.
К 2030 году компания ожидает, что 40% модельного ряда составят автомобили с двигателями внутреннего сгорания, еще 40% - гибриды, а 20% - электромобили.
Это обновленная стратегия, которая заменила предыдущий план с большей долей электромобилей. Она отражает общие изменения на рынке, которые также побудили Lamborghini отказаться от идеи полностью электрической четвертой модели в пользу гибридного гран-турера.
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