Ferrari представила свой первый электроспорткар Luce
Ferrari официально представила свой первый полностью электрический спорткар — модель Luce. Новинка стала одним из самых ожидаемых проектов бренда за последние годы и символизирует выход компании на рынок высокопроизводительных электрокаров.
Автомобиль получил четыре электромотора, новую платформу и ряд нестандартных дизайнерских и технических решений.
Подробная информация о новом продукте была опубликована на сайте Engadget и на сайте производителя.
Что известно о новом Ferrari Luce
Модель Luce построена на платформе, разработанной специально для электромобилей, что дает дизайнерам больше свободы в компоновке кузова и салона.
Автомобиль получился длиннее Ferrari Purosangue, но ниже. Среди особенностей дизайна:
- двери, открывающиеся от центра;
- фары и задние фонари скрыты под темными панелями;
- активные аэродинамические элементы;
- новая система спойлеров для тоннеля.
К созданию дизайна присоединились промышленные дизайнеры Джонни Айв и Марк Ньюсон.
В Ferrari также заявляют о рекордно низком коэффициенте лобового сопротивления среди серийных моделей бренда.
Технические характеристики и интерьер
Ferrari Luce оснащен четырьмя электродвигателями общей мощностью 1035 л.с.
Основные характеристики модели:
- разгон до 100 км/ч — 2,5 секунды;
- батарея на 122 кВт·ч;
- архитектура 800 В;
- быстрая зарядка мощностью до 350 кВт;
- запас хода — около 530 км согласно циклу WLTP.
В компании отдельно работали над тем, чтобы сохранить характерные для Ferrari ощущения от управления. Для этого в модели использовали систему имитации работы коробки с помощью подрулевых лепестков, а также технологию обработки механических звуков в реальном времени.
Салон Luce стал первым пятиместным салоном в истории Ferrari. Внутри были установлены цифровая приборная панель, физические переключатели на рулевом колесе и поворотный сенсорный дисплей.
Когда стартуют продажи
Продажи Ferrari Luce в Европе запланированы на конец этого года. Базовая цена модели составит около 550 000 евро.
В то же время, выход Ferrari на рынок электросуперкаров происходит на фоне осторожного отношения части автопроизводителей к этому сегменту. В частности, Lamborghini ранее отложила запуск своего электрокара, а Aston Martin перенесла планы на 2030 год.
Глава Ferrari Джон Элканн заявил, что компания стремится расширить границы бренда, сохраняя его ключевую идентичность.
Поделиться новостью
Также по теме
Mercedes-Benz запустит систему городского автопилота до конца года
ПартнерскаяИнвестиции в ТЦ от 1000 грн. S1 REIT открыла продажи нового фонда
Модели ИИ назвали 10 профессий, в которых они отберут работу
Как распознать фото и видео, созданные искусственным интеллектом
BMW приостанавливает производство iX1 — причины
Китай запускает систему «паспортов» для гуманоидных роботов