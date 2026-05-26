Ferrari представила свой первый электроспорткар Luce Сегодня 23:39 — Технологии&Авто

Ferrari Luce

Ferrari официально представила свой первый полностью электрический спорткар — модель Luce. Новинка стала одним из самых ожидаемых проектов бренда за последние годы и символизирует выход компании на рынок высокопроизводительных электрокаров.

Автомобиль получил четыре электромотора, новую платформу и ряд нестандартных дизайнерских и технических решений.

Что известно о новом Ferrari Luce

Модель Luce построена на платформе, разработанной специально для электромобилей, что дает дизайнерам больше свободы в компоновке кузова и салона.

Автомобиль получился длиннее Ferrari Purosangue, но ниже. Среди особенностей дизайна:

двери, открывающиеся от центра;

фары и задние фонари скрыты под темными панелями;

активные аэродинамические элементы;

новая система спойлеров для тоннеля.

К созданию дизайна присоединились промышленные дизайнеры Джонни Айв и Марк Ньюсон.

В Ferrari также заявляют о рекордно низком коэффициенте лобового сопротивления среди серийных моделей бренда.

Технические характеристики и интерьер

Ferrari Luce оснащен четырьмя электродвигателями общей мощностью 1035 л.с.

Основные характеристики модели:

разгон до 100 км/ч — 2,5 секунды;

батарея на 122 кВт·ч;

архитектура 800 В;

быстрая зарядка мощностью до 350 кВт;

запас хода — около 530 км согласно циклу WLTP.

В компании отдельно работали над тем, чтобы сохранить характерные для Ferrari ощущения от управления. Для этого в модели использовали систему имитации работы коробки с помощью подрулевых лепестков, а также технологию обработки механических звуков в реальном времени.

Салон Luce стал первым пятиместным салоном в истории Ferrari. Внутри были установлены цифровая приборная панель, физические переключатели на рулевом колесе и поворотный сенсорный дисплей.

Когда стартуют продажи

Продажи Ferrari Luce в Европе запланированы на конец этого года. Базовая цена модели составит около 550 000 евро.

В то же время, выход Ferrari на рынок электросуперкаров происходит на фоне осторожного отношения части автопроизводителей к этому сегменту. В частности, Lamborghini ранее отложила запуск своего электрокара, а Aston Martin перенесла планы на 2030 год.

Глава Ferrari Джон Элканн заявил, что компания стремится расширить границы бренда, сохраняя его ключевую идентичность.

