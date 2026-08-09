Рейтинг лучших телевизоров в 2026 году
- LG C6 OLED — лучший телевизор в целом. Он пришел на смену LG C5, длительное время возглавлявший рейтинг Smart TV, и не только повторил его успех, но и превзошел предшественника. Изображение отличается насыщенными цветами, глубоким контрастом, а обновленный чипсет особенно улучшил отражение светлых оттенков.
- Samsung S
95 °FOLED — для светлых комнат. Благодаря высокой пиковой яркости и антибликовому покрытию он лучше справляется с солнечным светом, сохраняя насыщенные цвета и контрастность.
- TCL QM6K — самый лучший выбор до $500. Устройство оснащено mini-LED-подсветкой, обеспечивает достойный уровень яркости и контрастности и считается самым выгодным предложением в своем ценовом сегменте.
- Hisense U8QG — самый лучший выбор до $1000. Обозреватели хвалят качественную mini-LED-матрицу, низкий уровень бликов, высокую яркость, а также поддержку Dolby Vision и HDR10+. А еще он отлично подходит для игр.
- LG C5 — самый лучший выбор до $1500. Эта модель считается одним из лучших универсальных вариантов на рынке, предлагая качество картинки и набор функций, обычно присущих более дорогим телевизорам, но по цене среднего сегмента.
- TCL QM6K — для любителей больших экранов. По оценке обозревателей, это один из самых выгодных способов приобрести 85-дюймовый телевизор с современной mini-LED-панелью без переплат за премиальные модели.
- Samsung QN90F — для просмотра спортивных событий. В ходе тестирования модель продемонстрировала отличное качество изображения как при ярком дневном свете, так и в затемненном помещении. Телевизор оснащен мощной аудиосистемой формата 4.2.2 с поддержкой Dolby Atmos, обеспечивающей чистое и объемное звучание.
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