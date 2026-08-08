Hyundai представила обновленный IONIQ 6 (фото) Сегодня 03:14 — Технологии&Авто

Hyundai IONIQ 6

Hyundai приступила к продаже обновленного электрического седана IONIQ 6 в Турции. Модель получила измененный дизайн, более современную оснастку и увеличенный запас хода, который теперь достигает 680 км по циклу WLTP.

Об этом сообщает Electrek.

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После рестайлинга электрокар получил новые передний и задний бамперы, более тонкие дневные ходовые огни и переделанную заднюю часть со спойлером в форме утиного хвоста, что улучшает аэродинамику. Коэффициент аэродинамического сопротивления составляет всего 0,21.

Hyundai IONIQ 6

В салоне появились новый руль, обновленная центральная консоль с беспроводной зарядкой, два 12,3-дюймовых дисплея, а также поддержка беспроводных Apple CarPlay и Android Auto.

Салон Hyundai IONIQ 6

Покупателям доступны батареи на 63 и 84 кВтч, обеспечивающие запас хода до 521 и 680 км соответственно.

Благодаря 800-вольтовой архитектуре аккумулятор можно зарядить с 10 до 80% примерно за 18 минут на скоростной станции мощностью до 350 кВт. Также модель получила систему Smart Regenerative System 3.0, цифровой ключ Digital Key 2.0 и V2L.

В Турции обновленный Hyundai IONIQ 6 стоит от 2 482 000 турецких лир, а в Германии цены стартуют примерно от 45 750 евро. В то же время Hyundai подтвердила, что обновленный IONIQ 6 не будет продаваться на рынке США.

Ampercar По материалам:

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