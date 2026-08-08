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Дебютировал 1000-сильный заряженный кроссовер Audi (фото)

Технологии&Авто
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Audi RS Q8 тюнинговали специалисты ABT
Audi RS Q8 тюнинговали специалисты ABT, Фото: ABT
Кроссовер Audi Q8 получил новую заряженную модификацию. Она отличается ярким дизайном и оснащена 1000-сильным двигателем. Экстремальный тюнинг Audi Q8 выполнило известное немецкое ателье ABT Sportsline, специализирующееся именно на моделях этой марки.
Подробности проекта RSQ8-LE 1000 появились на его сайте.
За основу взяли спортивный Audi RS Q8 с 4,0-литровым V8 с двойным турбонаддувом.
Новые турбина и интеркулер, а также система впрыска водно-этаноловой смеси увеличили его мощность до 1000 сил.
Автомобиль развивает скорость 320 км/ч, то есь быстрее, чем кроссовер Ferrari Purosangue, а средний расход топлива составляет 13,6 л на 100 км.
Мощность кроссовера выросла до 1000 сил
Мощность кроссовера выросла до 1000 сил, Фото: ABT
Кроме того, установили спортивный выхлоп и перенастроили пневмоподвеску с адаптивными амортизаторами. Карбоново-керамические тормоза при этом остались стандартными.
Салон отделан карбоном и алькантарой
Салон отделан карбоном и алькантарой, Фото: ABT
Отличить новый Audi RSQ8-LE 1000 можно по карбоновому обвесу, расширителям колесных арок, диффузору и декоративным элементам.
На капоте появились воздухозаборники, а на крыше — спойлер. Привлекают внимание и 23-дюймовые диски ABT золотистого цвета.
На центральной консоли появилась табличка с порядковым номером автомобиля
На центральной консоли появилась табличка с порядковым номером автомобиля, Фото: ABT
Салон Audi RS Q8 отделан карбоном и алькантарой. На центральной консоли установлена табличка с порядковым номером автомобиля в серии (всего будет выпущено 30 кроссоверов RSQ8-LE 1000).
По материалам:
Фокус
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