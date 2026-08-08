Дебютировал 1000-сильный заряженный кроссовер Audi (фото)
Кроссовер Audi Q8 получил новую заряженную модификацию. Она отличается ярким дизайном и оснащена 1000-сильным двигателем. Экстремальный тюнинг Audi Q8 выполнило известное немецкое ателье ABT Sportsline, специализирующееся именно на моделях этой марки.
Подробности проекта RSQ8-LE 1000 появились на его сайте.
За основу взяли спортивный Audi RS Q8 с 4,0-литровым V8 с двойным турбонаддувом.
Новые турбина и интеркулер, а также система впрыска водно-этаноловой смеси увеличили его мощность до 1000 сил.
Автомобиль развивает скорость 320 км/ч, то есь быстрее, чем кроссовер Ferrari Purosangue, а средний расход топлива составляет 13,6 л на 100 км.
Кроме того, установили спортивный выхлоп и перенастроили пневмоподвеску с адаптивными амортизаторами. Карбоново-керамические тормоза при этом остались стандартными.
Отличить новый Audi RSQ8-LE 1000 можно по карбоновому обвесу, расширителям колесных арок, диффузору и декоративным элементам.
На капоте появились воздухозаборники, а на крыше — спойлер. Привлекают внимание и 23-дюймовые диски ABT золотистого цвета.
Салон Audi RS Q8 отделан карбоном и алькантарой. На центральной консоли установлена табличка с порядковым номером автомобиля в серии (всего будет выпущено 30 кроссоверов RSQ8-LE 1000).
Поделиться новостью
Также по теме
ТОП-10 самых популярных новых легковушек июля
ПартнерскаяТОП банковских решений для ФЛП: когда эквайринг, РРО и бизнес карты в одном сервисе
ТОП-5 самых надежных компактных машин в 2026 году (фото)
Hyundai представила обновленный IONIQ 6 (фото)
Casio представила смарт-кольцо с датчиками здоровья и цифровыми часами (фото)
iPhone 18 Pro может стать самым дорогим в истории