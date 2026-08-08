Дебютировал 1000-сильный заряженный кроссовер Audi (фото) Сегодня 02:22 — Технологии&Авто

Audi RS Q8 тюнинговали специалисты ABT, Фото: ABT

Кроссовер Audi Q8 получил новую заряженную модификацию. Она отличается ярким дизайном и оснащена 1000-сильным двигателем. Экстремальный тюнинг Audi Q8 выполнило известное немецкое ателье ABT Sportsline, специализирующееся именно на моделях этой марки.

Подробности проекта RSQ8-LE 1000 появились на его сайте.

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За основу взяли спортивный Audi RS Q8 с 4,0-литровым V8 с двойным турбонаддувом.

Новые турбина и интеркулер, а также система впрыска водно-этаноловой смеси увеличили его мощность до 1000 сил.

Автомобиль развивает скорость 320 км/ч, то есь быстрее, чем кроссовер Ferrari Purosangue, а средний расход топлива составляет 13,6 л на 100 км.

Мощность кроссовера выросла до 1000 сил, Фото: ABT

Кроме того, установили спортивный выхлоп и перенастроили пневмоподвеску с адаптивными амортизаторами. Карбоново-керамические тормоза при этом остались стандартными.

Салон отделан карбоном и алькантарой, Фото: ABT

Отличить новый Audi RSQ8-LE 1000 можно по карбоновому обвесу, расширителям колесных арок, диффузору и декоративным элементам.

На капоте появились воздухозаборники, а на крыше — спойлер. Привлекают внимание и 23-дюймовые диски ABT золотистого цвета.

На центральной консоли появилась табличка с порядковым номером автомобиля, Фото: ABT

Салон Audi RS Q8 отделан карбоном и алькантарой. На центральной консоли установлена табличка с порядковым номером автомобиля в серии (всего будет выпущено 30 кроссоверов RSQ8-LE 1000).

Фокус По материалам:

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