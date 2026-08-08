iPhone 18 Pro может стать самым дорогим в истории Сегодня 00:18 — Технологии&Авто

Линейка iPhone 18 Pro подорожает

Компания Apple в преддверии сентябрьской презентации приняла решение повысить цены на флагманские смартфоны iPhone 18 Pro и 18 Pro Max.

Об этом сообщает портал 9to5Mac, ознакомившись с новым отчетом известного аналитика Джеффа Пу.

Во сколько обойдется iPhone 18 Pro

Согласно его информации, iPhone 18 Pro будет продаваться на 250−300 долларов дороже прошлогодней модели. Таким образом, самая дешевая версия из 256 ГБ памяти обойдется в $1349−1399.

iPhone 18 Pro Max тоже подорожает и обойдется в $1449−1499.

Источник связывает возможный скачок цен с высокими затратами на память и новый 2-нм чип A20 Pro. Упоминается, что стоимость модулей памяти за год выросла в четыре раза.

Читайте также iPhone 18 Pro Max может получить более дешевый дисплей

Ранее аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, также называли вероятную стартовую цену iPhone 18 Pro в размере $1399.

Теоретически Apple могла бы сохранить прежние цены за счет снижения собственной прибыли, однако аналитик считает такой сценарий маловероятным.

В конце июня компания резко повысила цены на MacBook, iPad и другую продукцию, что свидетельствует о готовности перевести возросшие расходы на покупателей.

Анонс новых iPhone по традиции следует ожидать в середине сентября.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.