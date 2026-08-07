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Как настроить iPhone после покупки: 5 важных изменений

Технологии&Авто
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Новый iPhone
Новый iPhone
Покупка нового iPhone — это не только перенос данных и установка нужных приложений. Некоторые функции смартфона по умолчанию отключены или настроены не лучшим образом. Несколько простых изменений помогут сделать устройство более безопасным, удобным и лучше защитить личные данные.
Эксперты SlashGear советуют обратить внимание на пять настроек, которые следует изменить сразу после покупки нового или подержанного iPhone, а также после сброса устройства до заводских настроек.

1. Включите защиту от похищенного устройства

Функция Stolen Device Protection повышает безопасность смартфона при воровстве. Даже если посторонний узнает пароль, он не сможет изменить важные настройки или получить доступ к аккаунту Apple без подтверждения через Face ID или Touch ID.
Включить ее можно в меню «Настройки» — «Face ID и пароль» — «Защита похищенного устройства».
Как настроить iPhone после покупки: 5 важных изменений
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2. Настройте кнопку Action

На моделях iPhone 15 Pro и более новых кнопках Action можно использовать не только для беззвучного режима. Ей можно назначить запуск камеры, фонарика, диктофона, переводчика или любой команды через приложение «Команды». Это позволяет быстрее запускать нужные функции.
Как настроить iPhone после покупки: 5 важных изменений

3. Выберите приложения по умолчанию

В современных версиях iOS можно изменить стандартные приложения Apple на те, которыми пользователь привык использовать. К примеру, установить браузер Chrome, почтовый клиент Gmail или другие сервисы в качестве основных.
Сделать это можно в разделе «Настройки» — «Приложения» — «Приложения по умолчанию».
Как настроить iPhone после покупки: 5 важных изменений
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4. Ограничьте сбор персональных данных

При желании пользователь может отключить отправку Apple диагностических данных, статистику использования устройства и персональную рекламу. Это не влияет на работу смартфона, но позволяет уменьшить объем информации, передаваемой компании.
Соответствующие параметры находятся в меню «Конфиденциальность и безопасность», а также в разделах «Реклама Apple» и «Поиск».
Как настроить iPhone после покупки: 5 важных изменений

5. Попробуйте скрытые функции универсального доступа

Даже если специальные возможности не требуются постоянно, некоторые из них могут быть полезны в повседневном использовании. В частности, это Back Tap (выполнение действий двойным или тройным касанием по задней панели), распознавание важных звуков, таких как звонок в дверь или плач ребенка, а также запуск отдельных функций с помощью голосовых команд.
Как настроить iPhone после покупки: 5 важных изменений
Все эти возможности доступны в разделе «Настройки» — «Универсальный доступ».
По материалам:
УНІАН
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