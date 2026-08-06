Tesla может отозвать 1,2 млн автомобилей из-за 150 жалоб Сегодня 04:18 — Технологии&Авто

Tesla

В США начали масштабное расследование автомобилей Tesla после многочисленных жалоб владельцев на неисправность передней подвески. Федеральные регуляторы проверяют, не представляет ли дефект угрозу безопасности водителей. Если опасения подтвердятся, проверка может охватить около 1,2 млн автомобилей.

На что жалуются владельцы Tesla

Как сообщает Carscoops, американские регуляторы получили более 150 жалоб от владельцев автомобилей Tesla. Чаще водители сообщали о скрипе во время поворотов, однако в некоторых случаях поломка возникала без каких-либо предупреждений.

В Управлении по расследованию дефектов отмечают, что после выхода из строя элементов передней подвески автомобили часто упускали возможность двигаться и нуждались в эвакуации.

Защитите свой автомобиль от непредсказуемых ситуаций. Выбирайте автогражданку от лучших страховых компаний Украины прямо на Finance.ua. 🚗

В частности, владелец Tesla Model Y 2021 из штата Флорида сообщил о полной неисправности передних рычагов подвески на пробеге около 46,8 тыс. км. По его словам, до поломки он слышал только скрип при поворотах, особенно при движении задним ходом, но никаких предупреждений на приборной панели не было.

Водитель также отметил, что проблема похожа на те, из-за которых Tesla уже проводила отзыв автомобилей, однако его транспортное средство не попало в соответствующую сервисную кампанию.

Какие автомобили могут проверить

Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA) выясняет, были ли предыдущие отзывы Tesla достаточными для устранения проблемы.

Читайте также Tesla выпустила 10-миллионный электромобиль

Если нет, проверка может охватить около 1,2 млн автомобилей, среди которых:

Tesla Model 3 2018−2020 годов выпуска;

Tesla Model Y 2021−2023 годов выпуска.

Ранее Tesla уже проводила две сервисные кампании из-за проблем с передней подвеской. Первый отзыв охватывал 2 791 автомобиль Model 3, второй — 422 автомобиля этой модели. Однако следователи считают, что новые жалобы могут свидетельствовать о другой неисправности, которая требует отдельного расследования.

Если регулятор приходит к выводу, что дефект представляет угрозу безопасности, компанию могут обязать провести один из самых больших отзывов автомобилей Tesla за последние годы.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.