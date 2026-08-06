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SpaceX сделала еще один шаг к созданию полноценного мобильного оператора

Технологии&Авто
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SpaceX будет расширять наземную сеть
SpaceX будет расширять наземную сеть
SpaceX подтвердила, что планирует развивать Starlink Mobile не только посредством спутников, но и через собственную наземную инфраструктуру. Такой подход должен обеспечить более стабильное покрытие и позволит сервису конкурировать с традиционными операторами мобильной связи.
Об этом пишет pcmag.com.

SpaceX будет расширять наземную сеть

Президент SpaceX Гвинн Шотвелл сообщила, что компания намерена постепенно расширять наземную сеть. Для этого планируется использовать компактные базовые станции, которые можно устанавливать на том же оборудовании, что и антенны Starlink для спутникового Интернета.
По словам компании, это позволит быстрее и дешевле разворачивать сеть без многомиллиардных затрат на классическую телекоммуникационную инфраструктуру.
В настоящее время Starlink Mobile работает через партнерство с T-Mobile, используя более 600 спутников для обеспечения связи в местах без покрытия сотовой сети. В будущем SpaceX планирует развернуть около 15 тысяч спутников Starlink V2, которые по заявлениям компании смогут обеспечивать скорость до 150 Мбит/с на одного пользователя. Массовый запуск новых спутников ожидается в 2027 году.

Starlink Mobile может стать гибридной сетью

В SpaceX также рассматривается возможность построения гибридной спутниково-наземной сети для работы в городах, а также приобретение дополнительного радиочастотного спектра.
Илон Маск заявил, что небольшие наземные станции можно будет размещать практически где угодно, а качество связи, по его мнению, сможет превзойти услуги некоторых современных мобильных операторов. Если эти планы будут реализованы, Starlink Mobile может стать одним из самых серьезных новых игроков на рынке мобильной связи.
По материалам:
iTechua
SpaceXStarlinkМаск
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