На украинский рынок выйдет заряженный Audi RS5 (фото) 06.08.2026, 01:05 — Технологии&Авто

В Украине будут доступны лифтбек и универсал Audi RS5

На украинском рынке выйдет новый Audi RS5. Заряженная модель с 640-сильной плагин-гибридной установкой стартует до сотни за 3,6 с и способна проехать 87 км на электротяге.

В Украине будут продавать как лифтбэк, так и универсал Audi RS5. Их подробности раскрыли на сайте представительства Audi в Украине.

Что известно о новинке

Новый Audi RS5 2026 претерпел существенные изменения, ведь из линейки пропали купе и кабриолет, а вместо этого появился универсал Avant. Таким образом, модель заменила Audi RS4.

Забудьте о заботах на дорогах. Выберите автогражданку с помощью удобного сервиса от Finance.ua. 🚗

К тому же теперь Audi RS5 является плагин-гибридом: 2,9-литровый V6 твин-турбо и электромотор суммарно развивают 639 л. с. 825 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 3,6 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 или 285 км/ч.

Немалая батарея на 25,9 кВт∙ч позволяет преодолеть до 87 км в электрическом режиме. Впрочем, из-за нее масса Audi RS5 выросла до 2355 кг.

Audi RS5 2026 получил полный привод с функцией векторизации тяги и режимом для дрифта, а также активный задний дифференциал и спортивную подвеску с адаптивными амортизаторами. В качестве опции предлагают карбоново-керамический тормоз.

Читайте также Audi показала мощный универсал с возможностями кроссовера (фото)

Отличить заряженный вариант от стандартного Audi A5 можно за особой решеткой радиатора, расширенными крыльями, обвесом, спойлером и широкими выхлопными трубами. В салоне установлены спортивные рули и сиденья, а на передней панели расположены три экрана.

Стоимость в Украине

Цена Audi RS5 в Украине стартует с 5910723 гривен за лифтбек и 6005409 гривен за универсал. Комплектация включает матричные фары, 20-дюймовые диски, трехзонный климат-контроль, электропривод крышки багажника, камеры кругового обзора, набор систем безопасности, а также электропривод, подогрев и массаж сидений.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.