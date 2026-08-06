На украинский рынок выйдет заряженный Audi RS5 (фото)

К тому же теперь Audi RS5 является плагин-гибридом: 2,9-литровый V6 твин-турбо и электромотор суммарно развивают 639 л. с. 825 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 3,6 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 или 285 км/ч.
Немалая батарея на 25,9 кВт∙ч позволяет преодолеть до 87 км в электрическом режиме. Впрочем, из-за нее масса Audi RS5 выросла до 2355 кг.
Audi RS5 2026 получил полный привод с функцией векторизации тяги и режимом для дрифта, а также активный задний дифференциал и спортивную подвеску с адаптивными амортизаторами. В качестве опции предлагают карбоново-керамический тормоз.
Отличить заряженный вариант от стандартного Audi A5 можно за особой решеткой радиатора, расширенными крыльями, обвесом, спойлером и широкими выхлопными трубами. В салоне установлены спортивные рули и сиденья, а на передней панели расположены три экрана.
Стоимость в Украине
Цена Audi RS5 в Украине стартует с 5910723 гривен за лифтбек и 6005409 гривен за универсал. Комплектация включает матричные фары, 20-дюймовые диски, трехзонный климат-контроль, электропривод крышки багажника, камеры кругового обзора, набор систем безопасности, а также электропривод, подогрев и массаж сидений.