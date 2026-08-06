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На украинский рынок выйдет заряженный Audi RS5 (фото)

Технологии&Авто
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В Украине будут доступны лифтбек и универсал Audi RS5
В Украине будут доступны лифтбек и универсал Audi RS5
На украинском рынке выйдет новый Audi RS5. Заряженная модель с 640-сильной плагин-гибридной установкой стартует до сотни за 3,6 с и способна проехать 87 км на электротяге.
В Украине будут продавать как лифтбэк, так и универсал Audi RS5. Их подробности раскрыли на сайте представительства Audi в Украине.

Что известно о новинке

Новый Audi RS5 2026 претерпел существенные изменения, ведь из линейки пропали купе и кабриолет, а вместо этого появился универсал Avant. Таким образом, модель заменила Audi RS4.
К тому же теперь Audi RS5 является плагин-гибридом: 2,9-литровый V6 твин-турбо и электромотор суммарно развивают 639 л. с. 825 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 3,6 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 или 285 км/ч.
На украинский рынок выйдет заряженный Audi RS5 (фото)
Немалая батарея на 25,9 кВт∙ч позволяет преодолеть до 87 км в электрическом режиме. Впрочем, из-за нее масса Audi RS5 выросла до 2355 кг.
На украинский рынок выйдет заряженный Audi RS5 (фото)
Audi RS5 2026 получил полный привод с функцией векторизации тяги и режимом для дрифта, а также активный задний дифференциал и спортивную подвеску с адаптивными амортизаторами. В качестве опции предлагают карбоново-керамический тормоз.
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Отличить заряженный вариант от стандартного Audi A5 можно за особой решеткой радиатора, расширенными крыльями, обвесом, спойлером и широкими выхлопными трубами. В салоне установлены спортивные рули и сиденья, а на передней панели расположены три экрана.

Стоимость в Украине

Цена Audi RS5 в Украине стартует с 5910723 гривен за лифтбек и 6005409 гривен за универсал. Комплектация включает матричные фары, 20-дюймовые диски, трехзонный климат-контроль, электропривод крышки багажника, камеры кругового обзора, набор систем безопасности, а также электропривод, подогрев и массаж сидений.
По материалам:
Фокус
АвтоГибрид
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