Google рассказала, когда Android начнет переходить на Gemini Сегодня 22:15 — Технологии&Авто

Новый ассистент способен выполнять те же команды, что и Google Assistant

Google начала сообщать пользователям Android о старте постепенного прекращения работы Google Assistant на мобильных устройствах. Согласно письмам компании, переход на Gemini начнется 4 сентября и продлится несколько недель.

Об этом пишет Android Authority.

После обновления пользователи больше не смогут использовать Google Assistant или вернуться к нему на смартфоне, планшете или других совместимых устройствах.

Вместо этого стандартным голосовым помощником станет Gemini. Теперь команда «Hey Google» или длительное нажатие кнопки питания будет запускать именно новый ИИ-помощник.

Когда Google Assistant перестанет работать

Ранее Google сообщала, что Google Assistant будет оставаться доступным на Android до марта 2026 года, однако теперь компания впервые назвала точную дату начала его отключения. Это означает, что фактический переход на Gemini стартует уже этой осенью, хотя полное завершение процесса займет некоторое время.

Изменения также распространятся на другие устройства экосистемы Google. Если пользователь использует Gemini в качестве основного помощника на смартфоне, он автоматически станет голосовым помощником и на совместимых смарт-часах с Wear OS, а также на поддерживаемых наушниках и других подключенных аксессуарах.

Что изменится после перехода на Gemini

В компании утверждают, что новый ассистент способен выполнять те же команды, что и Google Assistant, но одновременно поддерживает более естественное общение благодаря возможностям генеративного искусственного интеллекта.

Google также пообещала публиковать дополнительную информацию о переходе по мере его развертывания. Компания ожидает, что полный переход пользователей Android на Gemini завершится в течение 2026 года.

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