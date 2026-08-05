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Конгресс США потратил более $100 тысяч на ChatGPT

Технологии&Авто
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Данные не учитывают использование бесплатных версий сервисов
Данные не учитывают использование бесплатных версий сервисов
ChatGPT стал самым популярным инструментом искусственного интеллекта в Конгрессе США. На чат-бот OpenAI пришлось почти 90% всех расходов на ИИ-инструменты.
Об этом пишет CNBC со ссылкой на платежные документы Палаты представителей.

Сколько Конгресс США потратил на ИИ

С 1 апреля 2025-го по 31 марта 2026 года офисы конгрессменов потратили на инструменты искусственного интеллекта минимум $113 740.
Из этой суммы $100 580 пришлось на ChatGPT (798 транзакций) и $13 160 на Claude от Anthropic (37 транзакций), который стал вторым по популярности в Конгрессе, хотя и с большим отставанием от лидера.
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При этом статистика свидетельствует, что демократы более активно используют генеративный ИИ, чем республиканцы: $54 165 расходов против $15 782.
Оплата ChatGPT была зафиксирована в 44 офисах представителей Демократической партии и 27 офисах представителей Республиканской партии. В то же время, приобретение Claude зафиксировали только в пяти демократических офисах и одном республиканском.

Как в Конгрессе используют искусственный интеллект

Следует отметить, что приведенные данные не учитывают использование бесплатных версий сервисов или функций искусственного интеллекта, входящих в состав других программных продуктов и корпоративных контрактов.
Анализ не учитывает Сенат, поскольку их публичные отчеты о расходах не указывают поставщиков программного обеспечения (кроме того, правила Сената запрещают использование Claude для официальных целей).
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В отчете упоминается, что сотрудники Конгресса используют искусственный интеллект для написания служебных записок, обобщения и анализа законопроектов, подготовки ответов избирателям, материалов к слушаниям, проработки политических исследований, а также для создания сообщений в социальных сетях.
По материалам:
mezha.media
ChatGPTЧат ботOpenAIИИСШАКонгресс США
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