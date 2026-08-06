Apple планирует повысить цены на ключевые продукты 06.08.2026, 00:45 — Технологии&Авто

Магазин Apple

Apple может в скором времени повысить цены на свои самые популярные гаджеты. Если ранее компания просмотрела стоимость Mac, iPad и других устройств, то в ближайшее время подорожание может затронуть iPhone, Apple Watch и, вероятно, AirPods.

Об этом пишет 9to5Mac

Почему Apple может повысить цены

Ранее этим летом Apple уже увеличила цены на часть своей продукции, в том числе компьютеры Mac, планшеты iPad, приставки Apple TV, колонки HomePod и гарнитуру Vision Pro. В то же время iPhone, Apple Watch и AirPods пока продавались по старым ценам.

Как сообщает 9to5Mac, одной из главных причин возможного удорожания стал глобальный дефицит оперативной памяти, возникший из-за стремительного развития технологий искусственного интеллекта. Из-за роста стоимости компонентов производители вынуждены увеличивать издержки на производство.

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Ранее генеральный директор Apple Тим Кук также заявлял , что цены на продукцию компании будут расти из-за дефицита оперативной памяти.

Какие гаджеты могут подорожать

Больше изменений ожидают во время традиционной осенней презентации Apple, когда компания представит линейку iPhone 18.

По прогнозам аналитиков, стартовая цена iPhone 18 Pro может составлять от 1299 до 1399 долларов, тогда как iPhone 17 Pro на старте продаж стоил 1099 долларов.

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Также в этом году Apple, по всей вероятности, не будет снижать цены на смартфоны предыдущих поколений. Более того, их стоимость может остаться без изменений или даже несколько возрасти.

Помимо смартфонов, подорожание может затронуть Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4, поскольку эти устройства также зависят от дорожающих компонентов. Для AirPods риск повышения цен пока ниже, однако компания может пересмотреть их стоимость в рамках общей ценовой политики.

Окончательные цены Apple должна быть объявлена ​​во время своей традиционной осенней презентации.

Телеканал 24 По материалам:

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