Apple планирует повысить цены на ключевые продукты

Apple может в скором времени повысить цены на свои самые популярные гаджеты. Если ранее компания просмотрела стоимость Mac, iPad и других устройств, то в ближайшее время подорожание может затронуть iPhone, Apple Watch и, вероятно, AirPods.
Ранее этим летом Apple уже увеличила цены на часть своей продукции, в том числе компьютеры Mac, планшеты iPad, приставки Apple TV, колонки HomePod и гарнитуру Vision Pro. В то же время iPhone, Apple Watch и AirPods пока продавались по старым ценам.
Как сообщает 9to5Mac, одной из главных причин возможного удорожания стал глобальный дефицит оперативной памяти, возникший из-за стремительного развития технологий искусственного интеллекта. Из-за роста стоимости компонентов производители вынуждены увеличивать издержки на производство.
Также в этом году Apple, по всей вероятности, не будет снижать цены на смартфоны предыдущих поколений. Более того, их стоимость может остаться без изменений или даже несколько возрасти.
Помимо смартфонов, подорожание может затронуть Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4, поскольку эти устройства также зависят от дорожающих компонентов. Для AirPods риск повышения цен пока ниже, однако компания может пересмотреть их стоимость в рамках общей ценовой политики.
Окончательные цены Apple должна быть объявлена во время своей традиционной осенней презентации.